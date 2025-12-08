भारतीय सलामी बल्लेबाज पर पैसों की बारिश, सीएम ने 1.5 करोड़ देने का किया ऐलान
वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत में शानादर योगदान देने वाली खिलाड़ी पर पैसों की बारिश.
Published : December 8, 2025 at 12:02 PM IST
नई दिल्ली: महिला वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय सलामी बल्लेबाज के लिए दिल्ली सरकार ने अपना खजाना खोल दिया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिका रावल के लिए 1.5 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है, जबकि दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने 50 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है. जिसके साथ उनके पुरस्कार की कुल राशि दो करोड़ हो गई.
प्रतिका रावल का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन वो वर्ल्ड कप के दो बड़े मैच सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेल सकीं, क्योंकि ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में वो बुरी तरह से चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं और उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गाय. प्रतिका ने टूर्नामेंट में कुल सात मैच खेले, जिसमें उन्होंने 51.33 की औसत से 308 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर रही.
टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद प्रतिका ने व्हीलचेयर पर बैठकर खिताब जीतने के बाद मैदान पर अपनी टीम के साथियों के साथ जश्न में शामिल हुईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बाद में किए गए सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया. आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने टीम से बाहर होने के बावजूद प्रतिका को वर्ल्ड कप विनर का मेडल भी देने का ऐलान किया.
आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभावान युवा खिलाड़ी सुश्री प्रतिका रावल का स्वागत किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) December 7, 2025
हमारी होनहार बेटी प्रतिका ने दिल्ली को गौरवान्वित किया है। खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मान देते हुए दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें ₹1.5… pic.twitter.com/VtbIB5gtVW
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
रेखा गुप्ता एक एक्स पर लिखा, 'आज, मुख्यमंत्री ने जनसेवा सदन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी सुश्री प्रतिका रावल का स्वागत किया. हमारी होनहार बेटी प्रतिका ने दिल्ली का नाम रोशन किया है. खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और शानदार प्रदर्शन का सम्मान करते हुए, दिल्ली सरकार उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देगी.'
उन्होंने आगे लिखा, 'प्रतिका युवा दिल्ली की ऊर्जा, साहस और नए भारत की नारी शक्ति का जीता-जागता उदाहरण हैं. उनकी यात्रा दिखाती है कि दिल्ली न केवल सपनों को जन्म देती है बल्कि उन्हें पंख भी देती है. उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.'