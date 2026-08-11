ETV Bharat / sports

दिल्ली कैपिटल्स का विकेटकीपर बल्लेबाज गिरफ्तार, रेप समेत लगे थे कई गंभीर आरोप

अभिषेक पोरेल ( IANS )

कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर रेप, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं. जो एक मेडिकल स्टूडेंट की तरफ से पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. पीड़िता ने जून में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अभिषेक पर लड़की से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगा है. इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में गया तो 21 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पुलिस को इस मामले में अभिषेक पोरेल को तुरंत गिरफ्तार करने और क्रिकेटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जब्त करने का निर्देश दिया. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस को मामले की जांच में और ज्यादा सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए.