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धर्मशाला पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स से मुकाबले को लेकर बढ़ा IPL का रोमांच

दिल्ली कैपिटल्स रविवार से एचपीसीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र शुरू करेगी. खिलाड़ी धर्मशाला की परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार करने पर फोकस करेंगे.

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पंजाब किंग्स से मुकाबले के लिए धर्मशाला पहुंची दिल्ली कैपिटल्स (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:16 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में आईपीएल 2026 का रोमांच अब पूरी तरह चरम पर पहुंच चुका है. पंजाब किंग्स के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी धर्मशाला पहुंच गई है. 11 मई को एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले अहम मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम गगल एयरपोर्ट पहुंची, जहां से खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीधे हयात रीजेंसी होटल ले जाया गया.

एयरपोर्ट पर उमड़ी क्रिकेट फैंस की भीड़

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों के धर्मशाला पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई. फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए काफी देर तक इंतजार करते नजर आए. सुरक्षा कारणों के चलते खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से सीधे टीम बस के जरिए होटल पहुंचाया गया. इस दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

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कांगड़ा एयरपोर्ट पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल (ETV BHARAT)

धर्मशाला में पूरी तरह बना IPL का माहौल

आईपीएल मुकाबलों को लेकर धर्मशाला में इस समय पूरी तरह क्रिकेट का रंग चढ़ चुका है. धौलाधार की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित एचपीसीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर बड़े मुकाबलों का गवाह बनने जा रहा है. पंजाब किंग्स को यहां दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं. तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाने वाली धर्मशाला की पिच पर रोमांचक मैचों की उम्मीद की जा रही है.

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खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे होटल ले जाया गया (ETV BHARAT)

रविवार से अभ्यास शुरू करेगी दिल्ली टीम

बताया जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम रविवार से एचपीसीए स्टेडियम में अभ्यास सत्र शुरू करेगी. खिलाड़ी धर्मशाला की परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार करने पर फोकस करेंगे. एचपीसीए और जिला प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों की सुरक्षा, ट्रैफिक और स्टेडियम व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं.

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कांगड़ा एयरपोर्ट पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल (ETV BHARAT)

धर्मशाला में IPL मैचों की टिकटों के बढ़े रेट

इस बार धर्मशाला में आईपीएल मैचों की टिकट कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले साल जहां टिकटें 1200 से 2000 रुपये के बीच मिलती थीं, वहीं इस बार शुरुआती कीमत 2500 रुपये रखी गई है. प्रीमियम टिकटों की कीमत 22,500 रुपये तक पहुंच गई है. टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो चुकी है, जबकि ऑफलाइन बिक्री को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है.

प्लेऑफ मुकाबले की भी मेजबानी करेगा धर्मशाला

क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम इस बार आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मुकाबले की भी मेजबानी करेगा. बीसीसीआई के शेड्यूल के अनुसार 26 मई को पहला क्वालीफायर मैच धर्मशाला में खेला जाएगा. इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

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मैक्लोडगंज में डिनर के लिए पहुंचे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी (X@PUNJABKINGS)

मैक्लोडगंज में डिनर के लिए पहुंचे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी

वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शुक्रवार देर रात मैक्लोडगंज स्थित होटल मैक्लो में डिनर के लिए पहुंचे. खिलाड़ियों के पहुंचते ही होटल के बाहर क्रिकेट प्रशंसकों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कई फैंस ने खिलाड़ियों के वीडियो बनाए और उनका अभिवादन किया. सुरक्षा के लिहाज से होटल परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था.

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