ETV Bharat / sports

दिल्ली 100KM अल्ट्रा मैराथन जीतकर लौटे उत्तराखंड के मीनाक्षी और दिगंबर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेंगे भाग

मीनाक्षी ने 100 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया, दिगंबर ने पहले प्रयास में ही जीत ली दौड़

DELHI 100 KM ULTRA MARATHON
घर लौटे उत्तराखंड के चैंपियन (Photo Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 13, 2026 at 2:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के दो एथलीट दिल्ली में 7 और 8 मार्च को हुई अल्ट्रा मैराथन दौड़ में पुरुष और महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त करके उत्तराखंड लौट आए हैं. जनपद के हाई एल्टीट्यूड वाले रांसी स्टेडियम में अभ्यास करने वाले उत्तराखंड के दो युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है. दोनों ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीते बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई किया. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से न केवल जनपद पौड़ी बल्कि पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है. दोनों खिलाड़ियों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए अपनी सफलता और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया.

दिल्ली में चमके उत्तराखंड के दो धावक: जानकारी के अनुसार, इस कठिन और लंबी दूरी की दौड़ में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद दोनों खिलाड़ियों का चयन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है. यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता स्पेन में आयोजित होगी, जहां दोनों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इस बड़ी सफलता की खबर मिलते ही क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया है. खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

Delhi 100 km Ultra Marathon
दिल्ली 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन की विनर उत्तराखंड की मीनाक्षी नेगी (Photo Courtesy: Coach Rupesh Yadav)

शानदार दौड़ से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई: खिलाड़ियों के कोच ने भी उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी लंबे समय से हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम में कड़ी मेहनत कर रहे थे. उनका लक्ष्य हमेशा से बड़े मंच पर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करना रहा है. कोच ने बताया कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का ही परिणाम है कि आज वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं. अब सभी की निगाहें स्पेन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर टिकी हैं, जहां इन खिलाड़ियों से एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

Delhi 100 km Ultra Marathon
मीनाक्षी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया क्वालीफाई (Photo Courtesy: Coach Rupesh Yadav)

मीनाक्षी और दिगंबर ने जीती दिल्ली अल्ट्रा मैराथन: दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन प्रतियोगिता में उत्तराखंड के दो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है. पौड़ी जिले के थली गांव की रहने वाली मीनाक्षी नेगी और चमोली जिले के दिगंबर सिंह ने इस कठिन प्रतियोगिता में अव्वल रहकर न केवल अपने जिले बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. दोनों खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उनका चयन आगामी महीनों में स्पेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जहां वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

Delhi 100 km Ultra Marathon
मीनाक्षी नेगी ने दिल्ली 100 किमी अल्ट्रा मैराथन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया (Photo Courtesy: Coach Rupesh Yadav)

पौड़ी के रांसी स्टेडियम में अभ्यास करती हैं मीनाक्षी: मीनाक्षी नेगी ने बताया कि वह पिछले ढाई वर्षों से पौड़ी के हाई एल्टीट्यूड रांसी मैदान में अपने कोच रूपेश यादव के मार्गदर्शन में लगातार प्रशिक्षण ले रही हैं. उन्होंने दिल्ली में आयोजित 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन को 8 घंटे 33 मिनट में पूरा कर पहला स्थान प्राप्त किया. इससे पहले इस दौड़ का रिकॉर्ड 8 घंटे 43 मिनट का था, जिसे मीनाक्षी ने 10 मिनट पहले दौड़ पूरी कर अपने नाम कर लिया. इस तरह मीनाक्षी ने नया नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

मीनाक्षी अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेहनत कर रही हैं: मीनाक्षी ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने आदि कैलाश में आयोजित 60 किलोमीटर मैराथन में पहला स्थान प्राप्त किया था. वहीं गुजरात में आयोजित बीएसएफ मैराथन में भी 60 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया था. इन सफलताओं के बाद उन्होंने रांसी स्टेडियम में लगातार अभ्यास जारी रखा. अब वह स्पेन में होने वाली प्रतियोगिता के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं.

Delhi 100 km Ultra Marathon
उत्तराखंड के दिगंबर सिंह ने पुरुषों की दिल्ली 100 किमी अल्ट्रा मैराथन जीती (Photo Courtesy: Coach Rupesh Yadav)

चमोली के दिगंबर ने जीती पुरुषों की 100 किलोमीटर अल्ट्रा: वहीं चमोली के रहने वाले दिगंबर सिंह ने बताया कि उन्होंने भी दिल्ली में आयोजित 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया, जहां उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया. दिगंबर ने 7 घंटे 38 मिनट में 100 किमी की दौड़ पूरी की. दिलचस्प बात ये है कि दिंगबर पहली बार 100 किमी की अल्ट्रा मैराथन में दौड़े थे. उन्होंने बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से पौड़ी के रांसी मैदान में रोजाना 3 से 4 घंटे अभ्यास करते रहे हैं. अपने कोच के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं. दिगंबर का कहना है कि वह आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उनका सपना है कि वह अपने जिले, राज्य और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें.

Delhi 100 km Ultra Marathon
दिगंबर सिंह पहली बार 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में दौड़े और गोल्ड मेडल जीत लिया (Photo Courtesy: Coach Rupesh Yadav)

दोनों खिलाड़ियों के कोच रूपेश यादव हैं खुश: दोनों खिलाड़ियों के कोच रूपेश यादव ने बताया कि मीनाक्षी नेगी और दिगंबर सिंह दोनों ही बेहद मेहनती खिलाड़ी हैं. लगातार मैराथन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पौड़ी का रांसी मैदान एक हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम है, जहां नियमित अभ्यास करने से खिलाड़ियों को मैदानी इलाकों में होने वाली प्रतियोगिताओं में काफी फायदा मिलता है. कोच ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों ने दिल्ली में आयोजित 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन में शानदार प्रदर्शन किया है. अब स्पेन में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उनका विश्वास है कि दोनों खिलाड़ी वहां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगे.
ये भी पढ़ें: भागीरथी बिष्ट ने दिल्ली मैराथन में जीता सिल्वर मेडल, जानें एक गरीब घर की बेटी कैसे बनी 'फ्लाइंग गर्ल'

TAGGED:

ATHLETE MEENAKSHI NEGI GOLD MEDAL
ATHLETE DIGAMBAR SINGH GOLD MEDAL
दिल्ली 100 किमी अल्ट्रा मैराथन विनर
मीनाक्षी दिगंबर गोल्ड मेडल विजेता
DELHI 100 KM ULTRA MARATHON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.