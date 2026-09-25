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मसूरी क्वींस को हराकर देहरादून वॉरियर्स बनीं WUPL चैंपियन, नीलम भारद्वाज प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

देहरादून वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 115 रन बनाए, मसूरी क्वींस 100 रन बना सकी

Dehradun Warriors won WUPL 2026
देहरादून की लड़कियां बनीं चैंपियन (Courtesy- CAU)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2026 at 1:53 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में देहरादून वॉरियर्स ने मसूरी क्वींस को 15 रन से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए देहरादून ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए थे. जवाब में मसूरी क्वींस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 100 रन ही बना सकी. फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए नीलम भारद्वाज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. नीलम को पूरे टूर्नामेंट में प्रभावी ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला.

खराब शुरुआत के बाद नीलम ने संभाली देहरादून की पारी: मसूरी क्वींस की कप्तान नंदिनी कश्यप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मसूरी के गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए देहरादून वॉरियर्स पर शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा. देहरादून की कप्तान और विकेटकीपर-बल्लेबाज श्वेता मोहन वर्मा बिना खाता खोले निशा मिश्रा की गेंद पर आउट हो गईं. इसके बाद कैरी भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं.

Dehradun Warriors won WUPL 2026
WUPL 2026 जीतने पर खुशी जतातीं देहरादून वॉरियर्स की खिलाड़ी (Courtesy- CAU)

जल्दी-जल्दी विकेट गिरने के बाद देहरादून की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी. ऐसे समय में नीलम भारद्वाज ने जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने 46 गेंदों में 48 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. नीलम की पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. उनका साथ प्रीति भंडारी ने दिया. प्रीति ने महज 17 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था.

दोनों की पारियों की बदौलत देहरादून ने स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया. हालांकि, आखिरी ओवरों में विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी रहा और देहरादून वॉरियर्स की टीम 20 ओवर में 115/9 रन ही बना सकी.

मसूरी क्वींस की ओर से पूजा राज सबसे सफल गेंदबाज रहीं. उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. निशा मिश्रा ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया.

मसूरी ने संभलकर शुरू किया रन चेज: 116 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मसूरी क्वींस ने शुरुआत में धैर्य दिखाया. टीम ने 5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 30 रन बना लिए. हालांकि, इसके बाद मैच का रुख तेजी से बदल गया. छठे ओवर में आरती भंडारी के आउट होने के बाद मसूरी के विकेट लगातार गिरने लगे.

Dehradun Warriors won WUPL 2026
मसूरी क्वींस की खिलाड़ी के आउट होने का जश्न मनाती देहरादून वॉरियर्स (Courtesy- CAU)

याशिका बौंठियाल, कप्तान नंदिनी कश्यप और एक अन्य बल्लेबाज के जल्दी आउट होने से मसूरी का मध्यक्रम दबाव में आ गया. 10.3 ओवर में टीम का स्कोर 43 रन पर 4 विकेट हो चुका था. 12 ओवर के बाद मसूरी क्वींस 48/4 के स्कोर पर थी और उसे आखिरी 8 ओवर में 68 रन की जरूरत थी.

इसके बाद पांचवां विकेट 53 रन के स्कोर पर गिरा, जिससे मसूरी की मुश्किलें और बढ़ गईं. हालांकि गरिमा वशिष्ठ और दीपिका चंद ने मोर्चा संभालते हुए टीम की उम्मीदें फिर से जगा दीं.

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देहरादून वॉरियर्स ने लो स्कोर का बचाव करते हुए चैंपियन बनने का गौरव पाया (Courtesy- CAU)

आखिरी ओवरों में बदला मैच का रुख: मुकाबला एक समय रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था. मसूरी क्वींस को 15 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी और टीम के पास मैच में वापसी का मौका दिखाई दे रहा था. लेकिन 18वें ओवर में गरिमा वशिष्ठ का विकेट गिरते ही मसूरी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. इसके बाद टीम को 13 गेंदों में 29 रन बनाने थे.

आखिरी गेंदों में जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता गया और देहरादून के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा. मसूरी क्वींस की बल्लेबाज लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सकीं और टीम 20 ओवर में 100/7 रन तक ही पहुंच पाई.

देहरादून वॉरियर्स की ओर से अमीषा बहुखंडी ने शानदार गेंदबाजी की और 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए. आखिरी ओवरों में देहरादून के गेंदबाजों ने धैर्य बनाए रखते हुए मसूरी के बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका नहीं दिया.

Dehradun Warriors won WUPL 2026
प्लेयर ऑफ द मैच नीलम भारद्वाज (Courtesy- CAU)

नीलम भारद्वाज बनीं टूर्नामेंट की स्टार: देहरादून वॉरियर्स की खिताबी जीत में नीलम भारद्वाज का योगदान सबसे अहम रहा. उन्होंने पहले बल्ले से मुश्किल समय में 48 रन की पारी खेलकर टीम को 115 रन तक पहुंचाया और इसके बाद टीम ने उसी स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया. फाइनल में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पूरे टूर्नामेंट में लगातार प्रभावी प्रदर्शन के चलते नीलम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी दिया गया. इस जीत के साथ देहरादून वॉरियर्स ने विमेंस उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया, जबकि मसूरी क्वींस को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा.
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