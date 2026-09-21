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UPL 2026 का आगाज, देहरादून वॉरियर्स और मसूरी क्वींस ने की जीत के साथ शुरुआत

85 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी देहरादून वॉरियर्स ने शुरुआत से ही संयमित बल्लेबाजी की. अंकिता बिष्ट ने नाबाद 29 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि करीना नेगी ने 26 रन बनाए। कप्तान श्वेता वर्मा ने भी 12 रन का योगदान दिया. देहरादून वॉरियर्स ने 14.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 85 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाली मीनाक्षी जोशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने पिथौरागढ़ को बड़ा स्कोर बनाने से रोका और बाद में बल्लेबाजों ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

टीम की ओर से गायत्री आर्य ने 26, अंकिता शाह ने 21 और शगुन चौधरी ने 12 रन का योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत पिथौरागढ़ हरिकेन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाए. देहरादून वॉरियर्स की ओर से मीनाक्षी जोशी सबसे सफल गेंदबाज रहीं. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में महज 11 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जबकि वैशाली टोलेरा ने 2 विकेट झटके.

दूसरा मुकाबला: दिन के दूसरे मुकाबले में मसूरी क्वींस और बागेश्वर एरियल के बीच मुकाबला खेला गया. मसूरी क्वींस की कप्तान नंदिनी कश्यप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. बागेश्वर एरियल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 106 रन बनाए. टीम की कप्तान प्रेमा रावत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 19 गेंदों में 36 रन बनाए. उनकी पारी में 5 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. वहीं निर्जला ने 20 रन बनाए. मसूरी क्वींस की ओर से रोशनी दानू और आरियांशी तोमर ने 2-2 विकेट हासिल किए.

107 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मसूरी क्वींस की पारी के दौरान बारिश ने मुकाबले का समीकरण बदल दिया. तेज बारिश के कारण खेल बाधित हुआ और मैच के ओवर कम करने पड़े. डकवर्थ-लुईस (DLS) नियम के तहत मसूरी क्वींस को 11 ओवर में 62 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया. बारिश के बाद पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी और गेंद के नीची रहने के बीच मसूरी क्वींस ने जोखिम कम लेते हुए लक्ष्य का पीछा किया. टीम ने 9 ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर 62 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

मसूरी क्वींस की जीत में सलामी बल्लेबाज आरती भंडारी की भूमिका अहम रही. उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 40 रन बनाए और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. कप्तान नंदिनी कश्यप ने भी 26 रन की उपयोगी पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी करते हुए टीम को शुरुआती मुकाबले में जीत दिलाई. आरती भंडारी को उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

जीत के बाद मसूरी क्वींस की कप्तान नंदिनी कश्यप ने टीम की रणनीति और UPL के मंच को लेकर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि जीत से पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है. नंदिनी के मुताबिक बारिश के बाद पिच आसान नहीं थी और गेंद नीची रह रही थी, इसलिए टीम ने कोच के साथ मिलकर रणनीति बनाई. उन्होंने कहा कि, आरती भंडारी ने मैदान पर रणनीति को अच्छी तरह लागू किया और टीम को जीत तक पहुंचाया.

उनकी टीम किसी एक रणनीति के साथ पूरे टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के बजाय हर विरोधी टीम और खिलाड़ी के लिए अलग रणनीति तैयार कर रही है. UPL जैसा मंच अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का महत्वपूर्ण मौका है. फ्लडलाइट्स में खेलने के साथ-साथ मीडिया एक्सपोजर और बड़े मंच का अनुभव युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है. पहले दिन के दोनों मुकाबलों के साथ UPL 2026 के महिला वर्ग की शुरुआत हो गई है और देहरादून वॉरियर्स और मसूरी क्वींस ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है.

-नंदनी कश्यप, कैप्टन, मसूरी क्वींस-

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