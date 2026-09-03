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देहरादून टी20 लीग में खूब लग रहे चौके-छक्के, अब तक हो चुके तीन मुकाबले, आकाश मधवाल भी उत्साहित

देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में चल रहा है 'देहरादून टी20 लीग 2026', आईपीएल स्तर के कई नामी खिलाड़ी भी ले रहे हिस्सा

Dehradun T20 League 2026
अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी देहरादून में खिलाड़ी (फोटो सोर्स- Dehradun T20 League)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 10:01 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहली बार जिला स्तर पर टी20 लीग (Dehradun T20 League 2026) का आयोजन हो रहा है. इसमें आईपीएल जैसा रोमांच देखने को मिल रहा है. लीग के शुरुआती तीन मुकाबलों में जबरदस्त बल्लेबाजी, कातिलाना गेंदबाजी और बारिश के बीच रोमांचक फैसलों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

दरअसल, उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सप्ताह किसी उत्सव से कम नहीं है. क्योंकि, जिले में पहली बार आयोजित हो रही देहरादून टी20 लीग 2026 ने अपने पहले ही मुकाबले से यह साबित कर दिया कि छोटे स्तर की यह लीग भी बड़े टूर्नामेंटों को टक्कर देने का दम रखती है. लीग का पूरा प्रबंधन आईपीएल की तर्ज पर किया गया है. इसमें आईपीएल स्तर के कई नामी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें आकाश मधवाल जैसे लोकप्रिय क्रिकेटर शामिल हैं.

आईपीएल प्लेयर आकाश मधवाल का बयान (वीडियो सोर्स- Dehradun T20 League)

अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में चल रहा लीग: देहरादून स्थित अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ इस क्रिकेट महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ हुआ. जिसमें बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष माहिम वर्मा, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मुख्य संरक्षक पीसी वर्मा, लीग के सीईओ नवनीत मिश्रा और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ देहरादून के सचिव पीयूष कुमार रघुवंशी जैसी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं.

ऋषिकेश ड्रैगन्स ने हरबर्टपुर नाइटराइडर्स को हराया: देहरादून टी20 लीग 2026 के उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद खेले गए टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में ऋषिकेश ड्रैगन्स ने एकतरफा प्रदर्शन करते हुए हरबर्टपुर नाइटराइडर्स को 134 रनों के विशाल अंतर से रौंद दिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऋषिकेश ड्रैगन्स ने निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 4 विकेट खोकर 239 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया.

Dehradun T20 League 2026
देहरादून टी20 लीग 2026 का मुकाबला (फोटो सोर्स- Dehradun T20 League)

सलामी बल्लेबाज युवराज चौधरी ने 40 गेंदों में 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 70 रनों की तूफानी पारी खेली. जबकि, ईशग्र जागूरी ने 32 गेंदों पर 7 छक्कों की बदौलत 59 रन बटोरे. इसके बाद कमल सिंह ने महज 25 गेंदों में 2 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 64 रनों की आतिशी पारी खेलकर तहलका मचा दिया. वहीं, सचिन चौहान ने 9 गेंदों में नाबाद 22 रन जोड़े.

हरबर्टपुर की ओर से देवेंद्र एस बोरा ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए. जवाब में 240 रनों के भारी-भरकम लक्ष्य के सामने हरबर्टपुर नाइटराइडर्स की पूरी टीम महज 14.4 ओवर में 105 रनों पर ढेर हो गई. कुणाल वी सिंह ने 22, कप्तान अशार खान ने 17 और निखिल पुंडीर ने 14 रन बनाए, लेकिन कप्तान तेजेंदर सिंह की घातक गेंदबाजी (4 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट) के आगे कोई नहीं टिक सका. देवेंद्र धरियाल और रविंदर नेगी ने 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

Dehradun T20 League 2026
मैदान में खिलाड़ी (फोटो सोर्स- Dehradun T20 League)

सेलाकुई स्ट्राइकर्स ने विकासनगर धमाका को चटाई धूल: लीग के अगले दिन गुरुवार को अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में दो और रोमांचक मुकाबले खेले गए. जिनमें विकासनगर धमाका और सेलाकुई स्ट्राइकर्स ने जीत का स्वाद चखा. दिन के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी विकासनगर धमाका ने डोईवाला किंग्स को धमाकेदार अंदाज में हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए डोईवाला किंग्स की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर सिर्फ 101 रन ही बना सकी.

इनमें अवनीश सुधा ने 21, दक्ष ने 18, आसमान गुलाटी ने 14 और अजय यादव ने नाबाद 12 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में जन्मेजॉय जोशी ने कहर बरपाते हुए 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेट झटके. जवाब में विकासनगर धमाका ने शुरुआती झटकों के बावजूद कप्तान कुणाल चंदेला की नाबाद 53 रन (33 गेंद, 6 चौके, 2 छक्के) और हितेश नौला की नाबाद 29 रन की पारियों की बदौलत महज 11.2 ओवर में 8 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली.

Dehradun T20 League 2026
देहरादून टी20 लीग में खिलाड़ी (फोटो सोर्स- Dehradun T20 League)

सेलाकुई स्ट्राइकर्स ने मसूरी थंडर को हराया: दिन के दूसरे मुकाबले में सेलाकुई स्ट्राइकर्स ने बारिश के बीच मसूरी थंडर को डीएलएस नियम के तहत 14 रनों से हराकर जीत अपने नाम की. पहले बल्लेबाजी करते हुए सेलाकुई स्ट्राइकर्स ने क्षितिज नेगी (29), कप्तान पीयूष जोशी (22) और निखिल (24) की उपयोगी पारियों के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए. निचले क्रम में आर्यन शर्मा की नाबाद 26 रन की पारी ने स्कोर को मजबूती दी. मसूरी थंडर के गेंदबाज अनमोल शाह ने 4 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए मसूरी थंडर की शुरुआत खराब रही. हालांकि, लक्ष्य रायचंदानी की नाबाद 39 रन की पारी ने टीम को संभाले रखा. जब टीम का स्कोर 13.5 ओवर में 84/5 था, तभी बारिश ने खेल रोक दिया और डीएलएस पद्धति के अनुसार मसूरी थंडर को 99 रनों की दरकार थी. जिससे सेलाकुई स्ट्राइकर्स को 14 रनों से विजेता घोषित किया गया. देहरादून टी20 लीग 2026 को लेकर आईपीएल खिलाड़ी आकाश मधवाल ने भी अपनी खुशी जाहिर की.

"देहरादून टी 20 लीग का यह पहला सीजन है और इसे लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं. अब जिला स्तर पर भी टी20 जैसी लीग होने से क्रिकेट को न सिर्फ ग्रासरूट लेवल पर बढ़ावा मिलेगा. बल्कि, नए खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच भी मिलेगा. साथ ही बड़े खिलाड़ियों की भागीदारी से टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा की भावना और मजबूत होगी."- आकाश मधवाल, आईपीएल प्लेयर

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