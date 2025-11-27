ETV Bharat / sports

WPL मेगा ऑक्शन में आगरा की दीप्ती शर्मा ने रचा इतिहास, यूपी ने इतने करोड़ में खरीदा

WPL 2026 ऑक्शन में दीप्ति शर्मा, अमेलिया केर को बड़ी रकम मिली, जबकि एलीसा हीली मार्की लिस्ट में अनसोल्ड रहीं.

दीप्ती शर्मा
दीप्ती शर्मा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 7:46 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 8:30 PM IST

WPL Mega Auction: विमेंस प्रीमियर लीग मेगा 2026 ऑक्शन में वर्ल्ड कप हीरो दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया. उनको 3.2 करोड़ की बोली के साथ यूपी वॉरियर्स ने अपने राइट टू मैच (RTM) कार्ड का इस्तेमाल करके हासिल किया.

दीप्ती शर्मा ने रचा इतिहास
इस बोली के साथ दीप्ति WPL इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाली प्लेयर बन गईं, जो महिलाओं के क्रिकेट में उनकी ताकत और निरंतरता को दर्शाता है. लीग के ओपनिंग एडिशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ में खरीदा था, जो अभी भी लीग की सबसे मंहगी खिलाड़ी हैं.

दीप्ति की बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी लेकिन बोली में दिल्ली कैपिटल्स से कड़ी टक्कर मिलने की वजह से उनकी बोली सीधे 3.2 करोड़ तक पहुंच गई, और फिर आखिर में यूपी वॉरियर्स ने RTM का सही समय पर इस्तेमाल करते हुए आगरा की इस स्टार खिलाड़ी को अपनी टीम में वापस ले लिया.

यह सिर्फ दूसरी बार है जब दीप्ति शर्मा ने ऑक्शन में हिस्सा लिया. इससे पहले, उन्हें यूपी वॉरियर्स ने Rs 2.60 करोड़ में खरीदा था और मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था.

दीप्ती शर्मा की घर वापसी
इसलिए दीप्ति के लिए यह एक शानदार घर वापसी का पल है. आगरा की यह बेटी अब अपने ही राज्य का प्रतिनिधित्व एक नए आत्मविश्वास और विश्व स्तर पर चमकती प्रतिष्ठा के साथ करेगी.

यूपी वॉरियर्स ने उत्तर प्रदेश की लाखों लड़कियों को प्रेरित करने वाली इस आइकन का जोरदार स्वागत किया. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया कि निश्चित तौर पर दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स के लिए स्टार साबित होगी. उनकी यह कीमत वूमेन प्रीमियर लीग के लिए एक ऐतिहासिक मिल का पत्थर साबित होगी.

इस मार्की लिस्ट में बड़ी रकम पाने वाली अकेली दीप्ति नहीं थीं. अमेलिया केर (Rs 3 करोड़), सोफी डिवाइन (Rs 2 करोड़), मेग लैनिंग (Rs 1.90 करोड़), और लॉरा वोल्वार्ड्ट (Rs 1.10 करोड़) मार्की ग्रुप में Rs 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी खिलाड़ी थीं. हैरानी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली मार्की लिस्ट में अकेली ऐसी खिलाड़ी थीं जिन्हें कोई नहीं खरीद पाया.

WPL 2026 ऑक्शन की महंगी खिलाड़ी

  • दीप्ति शर्मा (50 लाख बेस प्राइज) 3.2 करोड़ में यूपी ने आरटीएम किया
  • अमेलिया केर (50 लाख बेस प्राइज) 3 करोड़ में मुंबई ने खरीदा
  • शिखा पांडे ( 40 लाख बेस प्राइज) 2.4 करोड़ में यूपी ने खरीदा
  • सोफी डिवाइन: (50 लाख बेस प्राइज) गुजरात ने 2 करोड़ में खरीदा
  • मेग लैनिंग: (50 लाख बेस प्राइज) यूपी ने 1.90 करोड़ रुपये में खरीदा
  • लॉरा वोल्वार्ड्ट: दिल्ली कैपिटल्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा
November 27, 2025 at 8:30 PM IST

DEEPTI SHARMA
WPL AUCTION 2026
दीप्ती शर्मा की बोली
दीप्ती शर्मा की प्राइज
WPL 2026 AUCTION

