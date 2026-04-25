6,4,4,4,4,6: राहुल-राणा ने पंजाब के छुड़ाए छक्के, दिल्ली ने बनाया इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर
IPL 2026 DC vs PBKS: केएल राहुल ने 67 गेंद में 152 और नीतीश राणा 44 गेंद पर 91 रन बनाए.
Published : April 25, 2026 at 5:32 PM IST
IPL 2026 DC vs PBKS: केएल राहुल के नाबाद 152 रन और नीतीश राणा के 91 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 264/2 खड़ा कर दिया.
राहुल-राणा ने पंजाब के छुड़ाए छक्के
केएल राहुल 67 गेंद में 152 रन बनाकर नाबाद रहे. जिसमें उन्होंने 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे. जबकि नीतीश राणा ने 44 गेंद में 91 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी परी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए.
इसके साथ दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी की. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी हुई. सबसे बड़ी साझेदारी 229 रनों की है. जो 2016 में डिविलियर्स और कोहली के बीच हुई थी.