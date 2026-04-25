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6,4,4,4,4,6: राहुल-राणा ने पंजाब के छुड़ाए छक्के, दिल्ली ने बनाया इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर

केएल राहुल ने जड़ा एक और शतक ( IANS )

IPL 2026 DC vs PBKS: केएल राहुल के नाबाद 152 रन और नीतीश राणा के 91 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 264/2 खड़ा कर दिया. राहुल-राणा ने पंजाब के छुड़ाए छक्के

केएल राहुल 67 गेंद में 152 रन बनाकर नाबाद रहे. जिसमें उन्होंने 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे. जबकि नीतीश राणा ने 44 गेंद में 91 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी परी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए.