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IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स ने लुंगी एनगिडी की चोट पर दिया बड़ा अपडेट

DC vs PBKS मैच में लुंगी एनगिडी के सिर में गंभीर चोट लगने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 25, 2026 at 8:50 PM IST

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Lungi Ngidi Head Injury Update: दिल्ली कैपिटल्स ने अपने फैंस के लिए एक अच्छी खबर दी है. यह खबर तब आई जब शनिवार, 24 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान तेज गेंदबाज़ लुंगी एनगिडी को सिर में एक भयानक चोट लग गई थी. टीम ने अपने एक्स हैंडल पर बताया कि तेज गेंदबाज की हालत अब स्थिर है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.

शनिवार, 24 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा. DC ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसे PBKS ने सात गेंदे शेष रहते ही हासिल कर लिया. लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह हीरो साबित हुए, क्योंकि दोनों ने अर्धशतक बनाए. हालांकि, मैच की दूसरी पारी में DC के साथ एक दुखद घटना घटी, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज को सिर में गंभीर चोट लग गई.

ये हादसा मैच की दूसरी पारी में पेश आया. जब पंजाब 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी और दूसरी पारी के तीसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल की गेंद को प्रियांश आर्य ने छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो सही टाइमिंग नहीं कर सके, जिससे गेंद हवा में खड़ी हो गई.

एनगिडी ने पीछे दौड़ते हुए उसे कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और पीठ की ही तरफ जमीन में गिर पड़े. जिससे उनका सिर सीधा जमीन से टकरा गया और वो वहीं पर अपने सिर को पकड़ कर लेट गए. इसके बाद तुरंत मेडिकल टीम मैदान पर दौड़ती हुई आई और कुछ देर तक ट्रीटमेंट करने के बाद खिलाड़ी को स्ट्रेचर से उठा कर एम्बुलेंस में रखा गया और फिर अस्पताल रवाना कर दिया गया और आलराउंडर स्पिनर विप्रज निगम को टीम ने प्लेइंग-11 में एनगिड़ी की जगह 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' के तौर पर शामिल किया.

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