ETV Bharat / sports

DC vs MI: समीर रिजवी शतक से चूके, दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

पंजाब ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत ( IANS )

DC vs MI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को अरुण जेटली स्टेडियम में 6 विकेट से मात दे दी है. समीर रिजवी ने एक बार फिर शानदार पारी खेली. उन्होंने 51 गेंद पर 90 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और उतने ही छक्के शामिल थे. खास बात ये है कि समीर उस समय बल्लेबाजी करने आए थे जब दिल्ली ने 7 के स्कोर पर अपने दो विकेट खो दी थी. ये टूर्नामेंट में किसी भी अनकैप्ड प्लेयर का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 7 के स्कोर पर अपने दो बड़े विकेट जल्दी खो दिए थे. केएल राहुल एक बार फिर स्कोर नहीं कर सके और एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि नितीश राणा बिना खाता खोले ही आउट हो गए. उसके बाद पाथुम निसांका और समीर ने पारी को संभाला. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई. निसांका ने 30 गेंद में 44 रनों की शानदार पारी खेली. उसके बाद बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर आए. उन्हें समीर के साथ 39 गेंद में 78 रनों की तेज साझेदारी की और मैच को दिल्ली के पाले में डाल दिया. लेकिन हैरानी की बात ये है कि उस साझेदारी में मिलर का योगदान केवल 11 रनों का है. जबकि समीर का योगदान 39 गेंद में 78 रन का है. लेकिन समीर 90 रन बनाकर आउट हो गए. जबकि मिलर 21 रन बनाकर नाबाद रहते हैं. मुंबई की तरफ से बुमराह सबसे किफायती गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में केवल 21 रन ही खर्च किए. जबकि शार्दुल ठाकुर और कार्बन बॉश सबसे महंगे साबित हुए. शार्दुल ने 3 ओवर में 41 रन लुटाए और बॉश ने 3.1 ओवर में 39 रन खर्च किए.