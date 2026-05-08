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DC vs KKR: फिन एलन के तूफानी शतक की बदौलत KKR ने दर्ज की धमाकेदार जीत

DC vs KKR: फिन एलन के तूफानी शतक की बदौलत KKR ने दर्ज की धमाकेदार जीत ( IANS )

DC vs KKR IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) शुक्रवार 8 मई को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से मात दे दी. फिन एलन के 47 गेंदों में नाबाद शतक की बदौलत KKR ने 143 रनों के लक्ष्य को 35 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया.

इस जीत के साथ तीन बार की चैंपियन केकेआर ने इस सीजन में अपनी लगातार चौथी जीत भी दर्ज कर ली. जिसके साथ वो अंक तालिका में 9 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई है.

एलन ने अपनी बेहतरीन पारी में पांच चौके और दस छक्के भी लगाए. इसके अलावा उन्होंने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 64 गेंदों पर 116 रनों की अटूट साझेदारी की. ग्रीन ने 27 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए. जबकि कप्तान रहाणे 13 और रघुवंशी 1 रन बनाकर आउट हो गए.

केकेआर की इस जीत की नींव उनके स्पिनरों ने रखी. जिसमें अनुकूल रॉय, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर 12 ओवरों में केवल 76 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. जिससे DC 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना सकी.