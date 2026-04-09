DC vs GT: डेविड मिलर की एक गलती दिल्ली पर पड़ी भारी, गुजरात ने एक रन से जीता मैच
DC vs GT IPL 2026: गुजरात टाइटन्स ने दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की.
गुजरात ने एक रन से जीता मैच (ians)
Published : April 9, 2026 at 12:06 AM IST
DC vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सबसे रोमांचक मैच में दिल्ली को एक रन से हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली को जीत के लिए आखिरी दो गेंद पर दो रन की जरूरत थी, लेकिन 20वें ओवर की पांचवी गेंद पर मिलर का सिंगल लेने से मना करन भारी पड़ गया क्योंकि आखिरी गेंद पर वो दो रन नहीं बना सके. क्योंकि प्रसिद्ध की स्लोवर बाउंसर को मिस कर गए, जिससे वो एक रन भी नहीं बना पाए, और एक रन से दिल्ली हार गई.