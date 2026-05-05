DC vs CSK: चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से दी मात, संजू ने खेली एक और शानदार पारी
DC vs CSK IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स ने 156 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया.
Published : May 5, 2026 at 11:59 PM IST
DC vs CSK IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से मात दे दी. 156 रनों के लक्ष्य को CSK ने 17.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर ली.
चेन्नई की इस जीत में गेंदबाजी के बाद संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा ने सबसे अहम रोल प्ले किया. इन दोनों बल्लेबाजी ने तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की. जिसमें संजू ने 52 गेंद में 7 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 87 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कार्तिक शर्मा 31 गेंद में 41 रन बनाकर नाबाद रहे.
इससे पहले चेन्नई के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करके दिल्ली कैपिटल्स को 155 रनों पर ही रोक दिया. जिसमें सबसे बड़ा किरदार अकील हुसैन और नूर आहमद ने किया. अकील ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि नूर ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए.