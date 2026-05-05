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DC vs CSK: चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से दी मात, संजू ने खेली एक और शानदार पारी

DC vs CSK: चेन्नई ने दिल्ली को 8 विकेट से दी मात, संजू ने खेली एक और शानदार पारी ( IANS )

DC vs CSK IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से मात दे दी. 156 रनों के लक्ष्य को CSK ने 17.3 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर ली. चेन्नई की इस जीत में गेंदबाजी के बाद संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा ने सबसे अहम रोल प्ले किया. इन दोनों बल्लेबाजी ने तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की. जिसमें संजू ने 52 गेंद में 7 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 87 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कार्तिक शर्मा 31 गेंद में 41 रन बनाकर नाबाद रहे.