ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर गिरफ्तार, मिली जमानत, 7 मई को अगली सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला?
David Warner arrested: PSL 2026 से ब्रेक लेकर घर लौटे डेविड वॉर्नर को सिडनी में गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : April 7, 2026 at 4:56 PM IST
David Warner arrested: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर को सिडनी में गिरफ्तार कर लिया गया. उनपर रविवार (5 अप्रैल) को सिडनी में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप लगा था. वॉर्नर इस समय पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 11वें सीजन में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. वो कुछ दिनों का ब्रेक लेकर अपने देश लौटे थे.
स्थानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने पुष्टि की है कि 5 अप्रैल को रात लगभग 11:20 बजे वॉर्नर को रैंडम ब्रेथ टेस्ट (सांस की जांच) के लिए रोका गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, वॉर्नर का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया.
रिपोर्ट में बताया गया कि वॉर्नर के शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0.104 पाई गई, जिसकी वजह से उनको कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस बल के एक प्रवक्ता ने कहा, 'वॉर्नर को गुरुवार, 7 मई को लोकल कोर्ट में पेश होने का नोटिस दिया गया है. जांच अभी जारी है, लेकिन कोर्ट में पेशी की तारीख आने तक उन्हें रिहा कर दिया गया है.'