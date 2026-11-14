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सैंडपेपर कांड पर डेविड वॉर्नर का बड़ा खुलासा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर लगाए गंभीर आरोप

सैंडपेपर कांड पर डेविड वॉर्नर का बड़ा खुलासा ( IANS )

David Warner on Sandpapergate: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर कांड पर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है. 2018 की इस घटना पर हर रोज कोई न कोई खिलाड़ी अपनी बात रखकर नया विवाद खड़ा कर दे रहा है. जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सैंडपेपर कांड पर की गई 2018 की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

अब इस मामले के तीन दोषियों में से एक डेविड वॉर्नर ने अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड पर झूठा नैरेटिव और जांच में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि जांच के दौरान सीनियर तेज गेंदबाजों - जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन - से पूछताछ क्यों नहीं की गई.