सैंडपेपर कांड पर डेविड वॉर्नर का बड़ा खुलासा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर लगाए गंभीर आरोप
डेविड वॉर्नर ने सैंडपेपर कांड की जांच को लेकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है.
Published : November 14, 2026 at 12:28 PM IST
David Warner on Sandpapergate: ऑस्ट्रेलिया में सैंडपेपर कांड पर चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही है. 2018 की इस घटना पर हर रोज कोई न कोई खिलाड़ी अपनी बात रखकर नया विवाद खड़ा कर दे रहा है. जिससे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सैंडपेपर कांड पर की गई 2018 की जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
अब इस मामले के तीन दोषियों में से एक डेविड वॉर्नर ने अपने ही देश के क्रिकेट बोर्ड पर झूठा नैरेटिव और जांच में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि जांच के दौरान सीनियर तेज गेंदबाजों - जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन - से पूछताछ क्यों नहीं की गई.
वॉर्नर ने क्या कहा?
शनिवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, वॉर्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस दावे को चुनौती दी कि गेंदबाजों को इस साजिश के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने बोर्ड के जांच के तरीके पर सवाल उठता है कहा कि जब उन तीन गेंदबाजों से बात ही नहीं हुई तो फिर सैंडपेपर कांड की जिम्मेदारी कैसे तय की गई थी.
DAVID WARNER'S INSTAGRAM POST. https://t.co/ymtOK4cBAA— Tanuj (@ImTanujSingh) November 14, 2026
वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'जहां तक मुझे पता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2018 की अपनी जांच में जोश हेजलवुड, मिशेल स्टार्क या नाथन लियोन से पूछताछ नहीं की थी. अगर यह सच है, तो बोर्ड कैसे यह दावा कर सकता है कि गेंदबाजों को कुछ नहीं पता था? ऐसा लगता है कि उन्होंने शुरू से ही तय कर लिया था कि किसे दोषी ठहराना है, अपना मकसद पूरा करने के लिए एक खराब जांच की, और अब वे इस झूठे नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं कि गेंदबाजों को कोई जानकारी नहीं थी. यह पूरी तरह से मामले को छिपाने की कोशिश लग रही है.'
पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
वॉर्नर का ये बड़ा आरोप ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस के द्वारा शुक्रवार को 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है. जिसमें कमिंस ने सैंडपेपर के बारे में खिलाड़ियों को पता होने के ख्वाजा के दावों को पूरी तरह से बकवास और 100% गलत बताया. इसके बाद वॉर्नर ने पैट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमिंस ने ख्वाजा को मुसीबत में डा दिया.
उस्मान ख्वाजा की किताब से मचा हंगामा
बता दें कि वॉर्नर वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने उस्मान ख्वाजा के दावों को समर्थन दिया है और कहा है कि ख्वाज ने अपनी किताब (सब्र) में सैंडपेपर कांड पर जो कुछ भी लिखा है वो 100 प्रतिशत सच है. ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा ‘सब्र’ (Sabr) में लिखा है कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में बॉल-टैम्परिंग की योजना केवल उन तीन खिलाड़ियों (स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट) को ही नहीं पता थी, जिन्हें सजा मिली थी, बल्कि ड्रेसिंग रूम में मौजूद हर खिलाड़ी इसमें शामिल था.
इस कांड के बाद स्टीव स्मिथ, जो उस समय कप्तान थे और डेविड वॉर्नर, जो उपकप्तान थे, पर 12 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया. जबकि बैन्क्रॉफ्ट पर 9 महीने का बैन लगा.