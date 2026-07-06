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W, W, W, W: श्रीलंकाई गेंदबाज का कारनामा, 4 गेंदों में झटके 4 विकेट

दासुन शनाका की डबल हैट्रिक ( IANS )

Double hattrick in MLC: अमेरिका में खेले जा रहे मेजर लीग क्रिकेट 2026 में, श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका ने अपनी बॉलिंग से कमाल कर दिखाया है, जिसकी मिसाल क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी. उन्होंने डबल हैट्रिक यानी की चार गेंदों पर चार विकेट लेकर कमाल कर दिया है. शनाका ने ये कारनामा मेजर लीग क्रिकेट 2026 में सिएटल ओर्कास के लिए खेलते हुए हुए किया है. शनाका ने आखिरी ओवर में लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेकर अपनी टीम को चेन्नई सुपर किंग्स की अमेरिकी फ्रेंचाइजी टेक्सास सुपर किंग्स पर रोमांचक जीत दिलाई. जीत के लिए 122 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए, टेक्सास सुपर किंग्स 19वें ओवर तक मजबूत स्थिति में थी और उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी. शनाका को आखिरी ओवर में 15 रन बचाने थे. पहली गेंद पर बाउंड्री खाने के बाद शनाका ने जोरदार वापसी की. उन्होंने दूसरी गेंद पर सिर्फ एक रन दिया और फिर अगली चार गेंदों पर चार विकेट लेकर सुपर किंग्स को 9 रनों से मात दे दी.