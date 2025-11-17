ETV Bharat / sports

टीम को लगा बड़ा झटका, दूसरे वनडे से पहले स्टार बल्लेबाज हुआ चोटिल

New Zealand vs West Indies: खिलाड़ियों की चोट ने न्यूजीलैंड की चिंता और बढ़ा दी है. टीम के पहले से ही कई खिलाड़ी चोटिल हैं.

Daryl Mitchell Injured
डेरिल मिचेल और विराट कोहली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 17, 2025 at 10:16 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला वनडे मैच रविवार को दोनों टीमों के बीच न्यूजीलैंड के हेगले ओवल के क्राइस्टचर्च में खेला गया. इस मैच को घरेलू टीम न्यूजीलैंड ने 7 रनों से अपना नाम कर लिया. लेकिन इस जीत के बावजूद मेजबान टीम को एक बड़ा झटका लगा है.

इस झटके ने न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस के दिलों में निराशा बिखेर दी है. इसके साथ ही दूसरे मैच से पहले टीम को कमजोर कर दिया है. दरअसल टीम का एक अहम खिलाड़ी इस मैच में चोटिल हो गया है. इसके बाद फैंस उनकी चोट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं.

न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका
आपको बता दें कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेरिल मिशेल हैं. जो पहले वनडे मैच में चोटिल हो गए है. अब उनके दूसरे मैच से भी बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज पर सात रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डेरिल मिशेल अपनी बाईं कमर के स्कैन के लिए क्राइस्टचर्च में ही रहेंगे.

अपना सातवां वनडे शतक लगाने वाले मिशेल, हेगले ओवल में दूसरी पारी के लिए मैदान पर नहीं लौटे. वेस्टइंडीज के खिलाफ हेगले ओवल में पहले वनडे के दौरान डेरिल मिशेल को चिकित्सा सहायता दी गई. स्कैन से यह पता चलेगा कि मिशेल बाकी वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं और हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को कहा, 'डेरिल मिशेल आज ब्लैककैप्स के साथ नेपियर नहीं जाएंगे और आज सुबह क्राइस्टचर्च में अपनी बाईं कमर का स्कैन कराएंगे. मिशेल का आज सुबह स्कैन होगा जिससे यह तय होगा कि वह बाकी वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं'. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे बुधवार को नेपियर में और तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को हैमिल्टन में होगा.

ये खिलाड़ी पहले से हैं चोटिल
इस मैच में डेरिल मिशेल ने 118 बॉल पर 12 चौके और 2 छक्कों के साथ 119 रनों की पारी खेली. अब उनकी चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि उनकी टीम के कई खिलाड़ी पहले से ही चोटिल हैं, जिनमें मोहम्मद अब्बास (पसलियाँ), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) शामिल हैं.

