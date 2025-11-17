टीम को लगा बड़ा झटका, दूसरे वनडे से पहले स्टार बल्लेबाज हुआ चोटिल
New Zealand vs West Indies: खिलाड़ियों की चोट ने न्यूजीलैंड की चिंता और बढ़ा दी है. टीम के पहले से ही कई खिलाड़ी चोटिल हैं.
Published : November 17, 2025 at 10:16 AM IST
हैदराबाद : न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला वनडे मैच रविवार को दोनों टीमों के बीच न्यूजीलैंड के हेगले ओवल के क्राइस्टचर्च में खेला गया. इस मैच को घरेलू टीम न्यूजीलैंड ने 7 रनों से अपना नाम कर लिया. लेकिन इस जीत के बावजूद मेजबान टीम को एक बड़ा झटका लगा है.
इस झटके ने न्यूजीलैंड क्रिकेट फैंस के दिलों में निराशा बिखेर दी है. इसके साथ ही दूसरे मैच से पहले टीम को कमजोर कर दिया है. दरअसल टीम का एक अहम खिलाड़ी इस मैच में चोटिल हो गया है. इसके बाद फैंस उनकी चोट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं.
Squad Update | Daryl Mitchell will not travel to Napier with the squad and will instead undergo a scan on his left groin in Christchurch this morning. Henry Nicholls has been called into the squad as cover and will join the squad in Napier this afternoon 🏏…— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2025
न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका
आपको बता दें कि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेरिल मिशेल हैं. जो पहले वनडे मैच में चोटिल हो गए है. अब उनके दूसरे मैच से भी बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज पर सात रनों से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डेरिल मिशेल अपनी बाईं कमर के स्कैन के लिए क्राइस्टचर्च में ही रहेंगे.
अपना सातवां वनडे शतक लगाने वाले मिशेल, हेगले ओवल में दूसरी पारी के लिए मैदान पर नहीं लौटे. वेस्टइंडीज के खिलाफ हेगले ओवल में पहले वनडे के दौरान डेरिल मिशेल को चिकित्सा सहायता दी गई. स्कैन से यह पता चलेगा कि मिशेल बाकी वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं और हेनरी निकोल्स को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.
Daryl Mitchell is set for a scan following a century in New Zealand's win over West Indies.https://t.co/tF6vmqRBx0— ICC (@ICC) November 16, 2025
न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को कहा, 'डेरिल मिशेल आज ब्लैककैप्स के साथ नेपियर नहीं जाएंगे और आज सुबह क्राइस्टचर्च में अपनी बाईं कमर का स्कैन कराएंगे. मिशेल का आज सुबह स्कैन होगा जिससे यह तय होगा कि वह बाकी वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं'. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे बुधवार को नेपियर में और तीसरा और आखिरी वनडे शनिवार को हैमिल्टन में होगा.
Daryl Mitchell was in his groove as New Zealand secured victory in their first ODI against West Indies 💪#NZvWI 📝: https://t.co/qptow8G2tQ pic.twitter.com/UnpM8n2HTF— ICC (@ICC) November 16, 2025
ये खिलाड़ी पहले से हैं चोटिल
इस मैच में डेरिल मिशेल ने 118 बॉल पर 12 चौके और 2 छक्कों के साथ 119 रनों की पारी खेली. अब उनकी चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि उनकी टीम के कई खिलाड़ी पहले से ही चोटिल हैं, जिनमें मोहम्मद अब्बास (पसलियाँ), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) शामिल हैं.