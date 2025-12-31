ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन मार्टिन कोमा में, जानें किस जानलेवा बीमारी से हैं पीड़ित ?

Damien Martyn in coma: ऑस्ट्रेलिया की 1999 और 2003 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे डेमियन मार्टिन कोमा में हैं.

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन मार्टिन
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन मार्टिन (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 31, 2025 at 11:00 AM IST

Updated : December 31, 2025 at 11:20 AM IST

हैदरादाब: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी डेमियन मार्टिन इस समय ब्रिस्बेन के एक अस्पताल में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं. वो जानलेवा बीमारी 'मेनिनजाइटिस' से लड़ते हुए कोमा में चले गए.

मेनिनजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में सूजन आ जाती है और दिमाग में भी सूजन हो सकती है. उनकी हालत को लेकर पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट समुदाय ने चिंता जताई है और उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने उनके परिवार की ओर से लोगों को बताया कि मार्टिन का अस्पताल में इलाज चल रहा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने भी मार्टिन के जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं भेजीं.

वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे
बता दें कि 54 साल के मार्टिन ने 1990 से 2006 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट, 208 वनडे और 4 टी20 मैच खेले हैं. इस बीच वो ऑस्ट्रेलिया की 1999 और 2003 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा वो 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे. इन दोनों इवेंट में मार्टिन शानदार बल्लेबाज का प्रदर्शन भी किया.

उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 88 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. उन्होंने रिकी पोंटिंग (140) के साथ मिलकर 234 रन की बड़ी साझेदारी भी की. इसके अलावा वो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पांच पारियों में 80.33 की औसत से 241 रन बनाए.

डेमियन मार्टिन का क्रिकेट करियर
दाएं हाथ के बल्लेबाज डेमियन मार्टिन ने अपने करियर का अंत 67 टेस्ट मैचों में 46.37 की औसत से 4,406 रनों के साथ किया, जिसमें 13 शतक और 23 अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने वनडे में भी 5,346 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और 37 अर्धशतक शामिल थे. मार्टिन ने अपने करियर में चार टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 120 रन बनाए.

