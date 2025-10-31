डी गुकेश ने जीत के साथ हिकारू नाकामुरा की हरकतों का दिया करारा जवाब, देखें फैंस का रिएक्शन
D Gukesh vs Hikaru Nakamura controversy: डी. गुकेश हाल ही में हिकारू नाकामुरा को चेकमेट विवाद में हराने के बाद शांत नजर आए.
Published : October 31, 2025 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : आप जिस खेल को खेलते हैं, उस खेल की इज्जत आपको हमेशा करनी चाहिए. कई मौकों पर बहुत सारे खिलाड़ी जाने अनजाने में खेल का अनादर कर देते हैं. ऐसा ही एक मामला शतरंग (Chess) की फील्ड से सामने आया था. जब अमेरिकन चेस ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने खेल का अनादर किया.
दरअसल, वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोम्माराजू ने 2025 क्लच चेस चैंपियंस शोडाउन के पहले दिन शानदार परफॉर्मेंस दिया. मैग्नस कार्लसन ने दो राउंड बाकी रहते ही मुकाबला जीत लिया, लेकिन हिकारू नाकामुरा के खिलाफ जीत के बाद गुकेश के रिएक्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए.
D Gukesh didn’t raise his hands in victory — he simply reset the board. ♟️— The Haryana Story (@TheHaryanaStory) October 29, 2025
After defeating Hikaru Nakamura at the Clutch Chess Showdown 2025, India’s young world champion once again proved that grace is the greatest power. pic.twitter.com/FL15YwQ3Jq
इस मैच में आने से पहले गुकेश के पास तीन जीत और दो ड्रॉ थे. दूसरी ओर नाकामुरा तीन पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर थे. स्टैंडिंग से परे सभी की नजरें दोनों के बीच रीमैच पर थीं. इससे पहले नाकामुरा ने चेकमेड टूर्नामेंट में एक नाटकीय पल के लिए सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने गुकेश को हराने के बाद उनका राजा भीड़ में फेंक दिया था. यह क्लिप जल्द ही वायरल हो गई और नाकामुरा को इंटरनेट पर यूजर्स से आलोचना मिली.
इसके बाद में यह पता चला कि नाकामुरा की हरकतें एक स्टेज्ड प्रमोशनल स्टंट का हिस्सा थीं. फिर भी कई लोगों ने इस हरकत को फालतू का दिखावा माना. क्लच चेस में गुकेश ने अपना बदला लिया और अमेरिकी चेस ग्रैंडमास्टर को हरा दिया. उन्होंने बोर्ड पर अपनी सटीकता और शांत स्वभाव की वजह से नाकामुरा को मात दी.
समय-समय का खेल है समय बड़ा बलवान है अहंकार में मत रहिए— neeraj yadav (@apna123neeraj) October 29, 2025
अपने खेल की हमेशा इज्जत करनी चाहिए खेल चाहे जो भी हो छोटा बड़ा D गुकेश ने सबका दिल जीत लिया -
6 October -कल तुम्हारा दिन था
28 October -आज हमारा दिन है
D.Gukesh ने Hikaaru Nakamura हाल ही में हुआ टूर्नामेंट में हराया… pic.twitter.com/857f8FBSfT
हालांकि, नाकामुरा के उलट गुकेश ने जीत के बाद कोई जश्न नहीं मनाया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस हाथ मिलाया और चुपचाप चले गए. कई लोगों ने जीत के बाद उनके शांत रिएक्शन के लिए उनकी तारीफ की. एक एक्स हैंडल ने लिखा, 'डी गुकेश ने जीत में अपने हाथ नहीं उठाए. उन्होंने बस बोर्ड रीसेट कर दिया'.
D Gukesh Wins Hearts With Act After Beating King-Throwing Hikaru Nakamura pic.twitter.com/Hr5VcbV4Xq— India 2047 (@India2047in) October 30, 2025
क्लच चेस शोडाउन 2025 में हिकारू नाकामुरा को हराने के बाद भारत के युवा विश्व चैंपियन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शालीनता ही सबसे बड़ी ताकत है. इसके अलावा कुछ लोगों ने दावा किया कि नाकामुरा का अहंकार टूट गया.