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दुनिया में झंडा गाड़कर घर लौटे पैरा एथलीट शुभम जुयाल, पैर गंवाया पर हौसला नहीं, ऋषभ पंत के बाद रुड़की को मिला एक और सितारा

एक खिलाड़ी शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होता है. उन्होंने कहा कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती या दुर्घटना क्यों न आए, यदि आत्मविश्वास और मेहनत बनी रहे तो सफलता जरूर मिलती है. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार, अपने कोच राकेश रावत और सभी शुभचिंतकों को दिया है, साथ ही युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने और कठिन परिस्थितियों से कभी हार न मानने का संदेश भी दिया.

इससे पहले अपने गृह क्षेत्र ढंडेरा पहुंचने पर शुभम का जोरदार स्वागत किया गया. सबसे पहले शुभम ने मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया. उनके साथ मौजूद उनके कोच राकेश रावत को भी सम्मानित किया गया. दरअसल, रजत पदक जीतने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र रुड़की ढंडेरा के आदर्श शिवाजी नगर पहुंचे शुभम जुयाल का स्वागत यादगार बन गया, बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें बधाई दी.

रुड़की: कॉमनवेल्थ गेम्स की पैरा शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने वाले शुभम जुयाल की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की. सभी कॉमनवेल्थ की विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं.

दरअसल, रुड़की का ढंडेरा गांव पहले से ही देशभर में मशहूर है. क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत भी इसी गांव से के निवसी हैं. एक बार फिर इस गांव का नाम शुभम जुयाल ने देशभर में रोशन कर दिया है.

एक हादसे से बदली जिंदगी: 23 अप्रैल 1996 में रुड़की के ढंडेरा में जन्मे शुभम जुयाल का सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना था, लेकिन साल 2022 में जब वो 26 साल के थे तब एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी. हादसा इतना गंभीर था कि डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा. जिंदगी का यह सबसे कठिन दौर किसी भी इंसान को निराश कर सकता था, लेकिन शुभम ने हार नहीं मानी और खुद को फिर से खड़ा करने का फैसला लिया.

सेना का हर कदम मिला सहयोग: भारतीय सेना ने भी अपने इस जांबाज सैनिक का हर कदम पर साथ दिया. सेना के सहयोग और अपने अटूट आत्मविश्वास के बल पर शुभम ने पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने शॉटपुट F-57 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.28 मीटर का थ्रो किया और सिल्वर मेडल अपने नाम कर पूरे उत्तराखंड और देश को गौरवान्वित कर दिया.

ढोल बजाकर हुआ शुभम जुयाल का स्वागत. (ETV Bharat)

यह उपलब्धि केवल एक पदक नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और अटूट विश्वास की मिसाल है. लगातार कठिन अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने शुभम को राष्ट्रीय स्तर के पैरा एथलीटों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है. अब उनका लक्ष्य और भी बड़ा है. वह राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और पैरालंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास लिखना चाहते हैं.

घर में प्रवेश करने पर फूलों से स्वागत करते परिजन. (ETV Bharat)

बता दें कि, उत्तराखंड के दोनों पदक विजेता खिलाड़ियों से मिलकर सीएम धामी ने उन्हें सम्मानित किया. पैरा एथलीट शुभम जुयाल के साथ ही जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा, कोच राकेश सिंह रावत, सतीश चन्द्र शर्मा, पुनेश कुमार सिंह और खीमानंद बेलवाल को सम्मानित किया गया.

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