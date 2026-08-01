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CWG 2026: भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और जैसमीन ने गोल्ड मेडल जीता

भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ( File/IANS )

ग्लासगो (स्कॉटलैंड): भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और जैसमीन लांबोरिया ने शनिवार को राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसी प्रकार जैसमीन को 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल मिला. प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को एकतरफा 5-0 से हराया. प्रीति ने फाइनल मुकाबले में दमदार शुरुआत की और पहला राउंड सर्वसम्मत फैसले से जीता. पांचों जज ने भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 10-8 का फैसला दिया. बैंटमवेट वर्ग की विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज प्रीति ने दूसरे राउंड में भी अपना दबदबा कायम रखा और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया. इसके बाद मौजूदा विश्व चैंपियन जैसमीन ने भी उत्तरी आयरलैंड की गत चैंपियन माइकेला वॉल्श को 5-0 के अंतर से मात देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.