CWG 2026: भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और जैसमीन ने गोल्ड मेडल जीता
भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
Published : August 1, 2026 at 4:49 PM IST
ग्लासगो (स्कॉटलैंड): भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और जैसमीन लांबोरिया ने शनिवार को राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसी प्रकार जैसमीन को 57 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल मिला.
प्रीति ने महिलाओं के 54 किग्रा वर्ग के फाइनल में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को एकतरफा 5-0 से हराया. प्रीति ने फाइनल मुकाबले में दमदार शुरुआत की और पहला राउंड सर्वसम्मत फैसले से जीता. पांचों जज ने भारतीय मुक्केबाज के पक्ष में 10-8 का फैसला दिया. बैंटमवेट वर्ग की विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज प्रीति ने दूसरे राउंड में भी अपना दबदबा कायम रखा और शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए दिन का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया.
Congratulations to Preeti Pawar and Jasmine Lamboria on winning the Gold Medals 🥇 in the Women’s 54kg and Women’s 57kg Boxing events respectively. Congratulations also to Praveen Chithravel on securing the Silver Medal 🥈 and Selva Prabhu on winning the Bronze Medal 🥉 in the… pic.twitter.com/oW9HW4OuEM— Vice-President of India (@VPIndia) August 1, 2026
इसके बाद मौजूदा विश्व चैंपियन जैसमीन ने भी उत्तरी आयरलैंड की गत चैंपियन माइकेला वॉल्श को 5-0 के अंतर से मात देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया.
जैसमीन और वॉल्श के बीच पहला राउंड बेहद रोमांचक और कड़ा रहा, जिसमें दोनों मुक्केबाजों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी. जैसमीन ने यह राउंड विभाजित फैसले के आधार पर अपने नाम किया. हालांकि उन्होंने दूसरे राउंड में कई प्रभावशाली पंच लगाते हुए शानदार वापसी कर सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की.
त्रिकूद में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर मेडल जीता
वहीं, भारत के त्रिकूद खिलाड़ियों प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने शनिवार को ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए. एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रवीण चित्रावेल ने इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 16.58 मीटर की कूद लगाकर सिल्वर मेडल जीता. सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने 16.52 मीटर की छलांग से कांस्य पदक हासिल किया. यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका पहला बड़ा पदक है.
जमैका के जॉर्डन स्कॉट ने 16.72 मीटर की कूद लगाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
यह भी पढ़ें- CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी, लवलीना समेत कई एथलीट गोल्ड के करीब