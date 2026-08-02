CWG 2026: भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल जीते, हरियाणा के बॉक्सरों का 'गोल्डन सिक्स'
कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगा दी. एक दिन में रिकॉर्ड 8 गोल्ड. हरियाणा के बॉक्सरों ने 6 जीते.
Published : August 2, 2026 at 8:41 AM IST
चंडीगढ़: शनिवार का दिन कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए सबसे कामयाब रहा. पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन में 8 गोल्ड जीते हैं. 8 में से 7 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में आए हैं. 7 में से 6 हरियाणा के बॉक्सरों ने जीते. इनमें भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन, प्रीति पंवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस, सचिन सिवाच व हिसार के अंकुश पंघाल शामिल हैं. इसके अलावा एक स्वर्ण पदक पैरा एथलेटिक्स में शॉटपुट में मिला. भारत ने शनिवार को 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी जीते. ट्रिपल जंप, जूडो व 5 हजार मीटर दौड़ में 1-1 ब्रॉन्ज मेडल मिला. सूची में 38 मेडल के साथ भारत 9वें से चौथे पर आ गया है.
भिवानी की प्रिया घनघस ने जीता गोल्ड मेडल: भिवानी के धनाना की 20 वर्षीय प्रिया घनघस ने 60 किलो ग्राम भार वर्ग में कनाडा की अल अहमदियेह को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. प्रिया का बॉक्सिंग की तरफ रुझान 11 साल की उम्र में ही हो गया था. जब परिवार चरखी दादरी में रहता था, तब प्रिया पड़ोस की लड़की को बॉक्सिंग किट पहनकर ट्रेनिंग करते देखती थी. इससे प्रिया के मन में बॉक्सिंग रिंग में उतरने की इच्छा जगी. प्रिया ने पिता से एकेडमी में दाखिला दिलाने को कहा. प्रिया के भाई भी बॉक्सर हैं.
Result Update🚨: Boxing Women's 60kg— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
The golden run continues!🥇
Congratulations to TOPS Core athlete Priya on securing the Women's 60kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026.
With her 4-1 split decision victory, India has now registered its best-ever Boxing campaign.… pic.twitter.com/0YlqQuLQRC
बॉक्सर साक्षी चौधरी का 'गोल्डन पंच': भिवानी के धनाना की साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराया. 2022 में साक्षी कंधे की गंभीर चोट के कारण रिंग से बाहर रहीं. कॉमनवेल्थ-एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट नहीं खेल सकीं. 25 वर्षीय साक्षी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के चयन ट्रायल में मुश्किल चुनौती का सामना किया. 3 सप्ताह में 3 किलो वजन कम कर 51 किग्रा वर्ग में उतरीं.
Result Update: Boxing Women's 51kg— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Third Boxing Gold🥇of the Day! 🇮🇳🥊
Congratulations to TOPS Development athlete Sakshi on clinching the Women's 51kg Gold Medal!
Sakshi delivered a dominant performance to defeat Ruby White of England by a 5-0 unanimous decision, adding… pic.twitter.com/bGgWjtobv3
बॉक्सर सचिन सिवाच ने जीता स्वर्ण पदक: भिवानी के मिताथल के 26 वर्षीय सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग नडेवेलो को 3-2 से हरा कर गोल्ड मेडल जीता. उन्हें 10 वर्ष की उम्र में पिता बॉक्सिंग एकेडमी में ले गए तो कोच ने दाखिला करने से मना कर दिया. सचिन का वजन 30 किलोग्राम से कम था. पिता की जिद पर कोच मान गए.
Result Update: Boxing Mens 60KG— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Another golden chapter 🇮🇳🥊
Congratulations to TOPS Core athlete Sachin on winning the Men's 60kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026.
Sachin edged past Namibia's Tryagain Morning Ndevelo by a 3-2 split decision to add another Gold Medal… pic.twitter.com/H2SBpRhYMn
हिसार के अंकुश ने जीता गोल्ड मेडल: हिसार के भेरिया के 22 वर्षीय अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्ट को हराकर गोल्ड जीता. अंकुश ने 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी. पिता ने रोज 15 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए साथ जाते और साथ आते. राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में हारे तो बॉक्सिंग छोड़ने का मन बनाया. तब पिता ने समझाया.
Result Update: Boxing, Men’s 80KG— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Another golden moment for Indian Boxing🚨
Congratulations to TOPS Development athlete Ankush on winning the Men's 80kg Gold Medal at the Commonwealth Games 2026. Ankush defeated England's Dimeji Shittu by a 4-1 split decision.
A remarkable… pic.twitter.com/soAXqojwSS
नरेंद्र बेरवाल फाइनल में हारे, सिल्वर मेडल जीता: हांसी के सौरखी निवासी 31 वर्षीय नरेंद्र बेरवाल भारतीय सेना में सूबेदार हैं. 90+ किग्रा. के फाइनल में इंग्लैंड के डमार थॉमस से हार गए. रजत पदक से संतोष करना पड़ा. 2009 में भिवानी बॉक्सिंग एकेडमी में भेजा गया. नरेंद्र के पिता किसान और मां गृहिणी हैं. 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण, 2022 एशियन चैम्पियनशिप में कांस्य, 2023 एशियन गेम्स में कांस्य और 2025 विश्व कप में रजत जीता था.
Result Update🚨: Boxing, Men’s 90+KG— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2026
Silver for Narender!
Congratulations to TAGG athlete Narender on securing the Silver Medal in the Men's 90+kg category at the Commonwealth Games 2026.
Narender lost to England's Damar Thomas by a 0-5 unanimous decision in the final to… pic.twitter.com/3VfnsfirqP
प्रीति और जैस्मिन ने जीता गोल्ड मेडल: इससे पहले रोहतक की बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा. प्रीति ने महिलाओं के बॉक्सिंग फाइनल में 54 किग्रा भार वर्ग में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से मात दी. वहीं भिवानी की ही बेटी जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से एकतरफा हराकर गोल्ड मेडल जीता.
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