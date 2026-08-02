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CWG 2026: भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल जीते, हरियाणा के बॉक्सरों का 'गोल्डन सिक्स'

कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगा दी. एक दिन में रिकॉर्ड 8 गोल्ड. हरियाणा के बॉक्सरों ने 6 जीते.

Haryana Boxers Gold Medals
Haryana Boxers Gold Medals (Sports Authority of India @Media_SAI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 8:41 AM IST

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चंडीगढ़: शनिवार का दिन कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के लिए सबसे कामयाब रहा. पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन में 8 गोल्ड जीते हैं. 8 में से 7 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में आए हैं. 7 में से 6 हरियाणा के बॉक्सरों ने जीते. इनमें भिवानी की बॉक्सर जैस्मिन, प्रीति पंवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घनघस, सचिन सिवाच व हिसार के अंकुश पंघाल शामिल हैं. इसके अलावा एक स्वर्ण पदक पैरा एथलेटिक्स में शॉटपुट में मिला. भारत ने शनिवार को 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज भी जीते. ट्रिपल जंप, जूडो व 5 हजार मीटर दौड़ में 1-1 ब्रॉन्ज मेडल मिला. सूची में 38 मेडल के साथ भारत 9वें से चौथे पर आ गया है.

भिवानी की प्रिया घनघस ने जीता गोल्ड मेडल: भिवानी के धनाना की 20 वर्षीय प्रिया घनघस ने 60 किलो ग्राम भार वर्ग में कनाडा की अल अहमदियेह को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. प्रिया का बॉक्सिंग की तरफ रुझान 11 साल की उम्र में ही हो गया था. जब परिवार चरखी दादरी में रहता था, तब प्रिया पड़ोस की लड़की को बॉक्सिंग किट पहनकर ट्रेनिंग करते देखती थी. इससे प्रिया के मन में बॉक्सिंग रिंग में उतरने की इच्छा जगी. प्रिया ने पिता से एकेडमी में दाखिला दिलाने को कहा. प्रिया के भाई भी बॉक्सर हैं.

बॉक्सर साक्षी चौधरी का 'गोल्डन पंच': भिवानी के धनाना की साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराया. 2022 में साक्षी कंधे की गंभीर चोट के कारण रिंग से बाहर रहीं. कॉमनवेल्थ-एशियन गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट नहीं खेल सकीं. 25 वर्षीय साक्षी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के चयन ट्रायल में मुश्किल चुनौती का सामना किया. 3 सप्ताह में 3 किलो वजन कम कर 51 किग्रा वर्ग में उतरीं.

बॉक्सर सचिन सिवाच ने जीता स्वर्ण पदक: भिवानी के मिताथल के 26 वर्षीय सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग नडेवेलो को 3-2 से हरा कर गोल्ड मेडल जीता. उन्हें 10 वर्ष की उम्र में पिता बॉक्सिंग एकेडमी में ले गए तो कोच ने दाखिला करने से मना कर दिया. सचिन का वजन 30 किलोग्राम से कम था. पिता की जिद पर कोच मान गए.

हिसार के अंकुश ने जीता गोल्ड मेडल: हिसार के भेरिया के 22 वर्षीय अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्ट को हराकर गोल्ड जीता. अंकुश ने 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी. पिता ने रोज 15 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए साथ जाते और साथ आते. राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में हारे तो बॉक्सिंग छोड़ने का मन बनाया. तब पिता ने समझाया.

नरेंद्र बेरवाल फाइनल में हारे, सिल्वर मेडल जीता: हांसी के सौरखी निवासी 31 वर्षीय नरेंद्र बेरवाल भारतीय सेना में सूबेदार हैं. 90+ किग्रा. के फाइनल में इंग्लैंड के डमार थॉमस से हार गए. रजत पदक से संतोष करना पड़ा. 2009 में भिवानी बॉक्सिंग एकेडमी में भेजा गया. नरेंद्र के पिता किसान और मां गृहिणी हैं. 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण, 2022 एशियन चैम्पियनशिप में कांस्य, 2023 एशियन गेम्स में कांस्य और 2025 विश्व कप में रजत जीता था.

प्रीति और जैस्मिन ने जीता गोल्ड मेडल: इससे पहले रोहतक की बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा. प्रीति ने महिलाओं के बॉक्सिंग फाइनल में 54 किग्रा भार वर्ग में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो को 5-0 से मात दी. वहीं भिवानी की ही बेटी जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा बॉक्सिंग इवेंट में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से एकतरफा हराकर गोल्ड मेडल जीता.

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