ज्ञानेश्वरी यादव ने वेटलिफ्टिंग में जीता रजत पदक, पीएम मोदी दी बधाई
भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने वेटलिफ्टिंग में भारत को एक और मेडल दिला दिया।
Published : July 27, 2026 at 7:58 PM IST
ग्लास्गो (स्कॉटलैंड): भारतीय भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया. ज्ञानेश्वरी ने कुल 199 (स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम) भार उठाया। गोल्ड मेडल नाइजीरिया के ओनेमो डीडी ने जीता. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड सेट किया. डीडी ने कुल 206 किलोग्राम (स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम) भार उठाया.
कांस्य पदक कनाडा की रेबीका ग्रॉल्स ने जीता. उन्होंने स्नैच में 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 95 किलोग्राम सहित कुल 178 किलोग्राम भार उठाया. ज्ञानेश्वरी की सफलता पर पीएम मोदी ने बधाई दी है.
Congratulations to Gyaneshwari Yadav on winning the Silver Medal in Weightlifting at the Commonwealth Games Glasgow 2026. This success is even more noteworthy because she has achieved a personal best in this competition. May her success motivate the youth of India. Wishing her… pic.twitter.com/tKF5Ub4LHQ— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2026
पीएम मोदी ने एक्स में एक पोस्ट में कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026 में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई. यह सफलता और भी खास है क्योंकि उन्होंने इस कॉम्पिटिशन में अपना पर्सनल बेस्ट हासिल किया है. उनकी सफलता भारत के युवाओं को मोटिवेट करे. आगे के सफर में उनकी लगातार सफलता की कामना करता हूं.
CWG Day 5 Result | Weightlifting— DD News (@DDNewslive) July 27, 2026
Khelo India athlete Gyaneshwari Yadav secures Silver Medal with a total lift of 199 kg (88 kg Snatch + 111 kg in Clean & Jerk)
This is her personal best in Total and C&J Performance. #Cheer4Bharat #CWG2026@Media_SAI @IWF_India @IndiaSports… pic.twitter.com/ipcnp3SRqR
ज्ञानेश्वरी यादव के सभी 6 प्रयास रहे सफल
ज्ञानेश्वरी यादव ने पहले ही प्रयास में 82 किलोग्राम का भार सफलतापूर्वक उठाया. उन्होंने अपना दूसरा प्रयास 85 किलोग्राम का लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया. उन्होंने तीसरे प्रयास में 88 किलोग्राम भार उठाया। क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में उन्होंने 103 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर मेडल पक्का कर लिया. उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 107 किलोग्राम भार उठाया. उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम भार उठाया और सिल्वर मेडल पर मुहर लगा दी.
वेटलिफ्टिंग में भारत का यह चौथा पदक
ज्ञानेश्वरी देवी के इस पदक के साथ ही वेटलिफ्टिंग में भारत ने 4 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल शामिल हैं. इसके अलावा पावरलिफ्टिंग में एक कांस्य मेडल भारत के नाम है। भारत को इस बार वेटलिफ्टिंग में पहला मेडल झंडू कुमार ने पैरा पॉवरलिफ्टिंग में दिलाया जब उन्होंने कांस्य पदक जीता था. उसके बाद ऋषिकांत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था. भारत को पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया। उसके बाद राजा मुथुपंडी ने सिल्वर मेडल दिलाया.
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