CWG 2026: इंग्लैंड के डामर थॉमस से भिड़ेगा हरियाणा का बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल, फाइनल मुकाबले को लेकर बेसब्री से इंतजार
कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के डामर थॉमस के साथ होगा. मुकाबले को लेकर पूरे गांव में जबरदस्त उत्साह है.
Published : August 1, 2026 at 7:22 PM IST
हांसी: कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. शनिवार की रात सौरखी गांव के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का फाइनल मुकाबला 90+किग्रा भार वर्ग में इंग्लैंड के डामर थॉमस के साथ होगा. इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है. गांव की महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर नरेंद्र की जीत और भारत के लिए स्वर्ण पदक की प्रार्थना की. इस दौरान उनकी माता रोशनी देवी खुशी में झूमती नजर आईं. उन्होंने विश्वास जताया कि उनका बेटा गोल्ड मेडल जीतकर गांव, जिले और देश का नाम रोशन करेगा.
बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल से गोल्ड मेडल की उम्मीद: 31 वर्षीय नरेंद्र बेरवाल ने सेमीफाइनल में त्रिनिदाद एवं टोबैगो के मुक्केबाज को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है. पूरे क्षेत्र को उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद है. इसी महीने उन्हें अर्जुन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जाएगा. नरेंद्र बेरवाल भारतीय सेना की सिग्नल कोर में सूबेदार के पद पर तैनात हैं. उनके पिता जगदीश बेरवाल किसान हैं, जबकि माता रोशनी देवी गृहिणी हैं. उनके बड़े भाई जोगिंदर बेरवाल हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और वर्तमान में गुरुग्राम में तैनात हैं.
2013 में वो भारतीय सेना में भर्ती हुए: पिता जगदीश बेरवाल ने बताया कि "मैट्रिक के बाद नरेंद्र का रुझान बॉक्सिंग की ओर बढ़ा. वर्ष 2009 में उन्हें भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया. कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. वर्ष 2013 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए."
बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल की उपलब्धियां: नरेंद्र बेरवाल ने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. वर्ष 2012 में फिलीपींस में आयोजित यूथ वर्ल्ड कप में रजत पदक, 2013 में आर्मेनिया में यूथ एशियन गेम्स में रजत पदक और 2015 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद उन्हें सूबेदार के पद पर पदोन्नति मिली. उन्होंने 2023 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था. इसके लगभग छह महीने बाद यूरोपियन कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया.
मां बोली- बेटे पर गर्व: नरेंद्र बेरवाल की माता रोशनी देवी ने खुशी जताते हुए कहा कि "मेरा बेटा बचपन से ही घी, चूरमा और दूध खाकर बड़ा हुआ है. उसने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. आज हमें उस पर बहुत गर्व है. हमें पूरा विश्वास है कि वह गोल्ड मेडल जीतकर गांव, जिले और पूरे देश का नाम रोशन करेगा. उसकी सफलता से पूरा परिवार बेहद खुश है."
एशियन गेम्स के बाद शादी की तैयारी: परिवार ने बताया कि अभी नरेंद्र अविवाहित हैं. एशियन गेम्स के बाद अब उनकी शादी की तैयारियां शुरू करने की योजना है. फिलहाल पूरा परिवार, गांव और क्षेत्र के लोग आज रात होने वाले फाइनल मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनकी जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं.
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