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CWG 2026: बॉक्सर साक्षी चौधरी के 'गोल्ड' जीतने पर भिवानी के धनाना में जश्न, मां बोली- 'खीर और चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत'

बॉक्सर साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 51kg बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीकर इतिहास रचा. उनके गांव में जश्न का माहौल.

BOXER SAKSHI CHAUDHARY Gold CWG
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 11:01 AM IST

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भिवानी: धनाना गांव की बॉक्सर साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 51kg बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीकर इतिहास रचा. साक्षी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया और भारत के बॉक्सिंग अभियान में एक और गोल्ड मेडल जोड़ा. साक्षी चौधरी की इस उपलब्धि के बाद उनके गांव भिवानी के धनाना में जश्न का माहौल है. साक्षी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है.

बॉक्सर साक्षी चौधरी के घर जश्न: बॉक्सर साक्षी चौधरी के परिजनों ने उनका फाइनल मैच लाइव टीवी पर देखा. परिजनों ने बताया कि मैच के दौरान सभी की धड़कने तेज थी. हर राउंड के बाद हौंसले और रोमांच दोनों बढ़ रहे थे. अंत में जैसे ही रेफरी ने साक्षी का हाथ उठाया, तो इंडिया-इंडिया के नारे लगे और खुशी जताई. घर में त्योहार जैसा माहौल है. अब बेटी के स्वागत की तैयारी की जाएगी. फिलहाल परिजन और ग्रामीण लड्डू बांटकर खुशी मना रहे हैं.

बॉक्सर साक्षी चौधरी के 'गोल्ड' जीतने पर भिवानी के धनाना में जश्न (ETV Bharat)

एशियन गेम्स में भी गोल्ड की उम्मीद: साक्षी चौधरी की जीत पर उनके पिता मनोज ने कहा कि बेटी ने देश का झंडा लहराया है. ये बड़े गर्व और खुशी की बात है. हमें पूरा भरोसा है कि साक्षी सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेगी. साक्षी ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है. देसी खाने को साक्षी ने हमेशा से डाइट में शामिल किया है. पूरे गांव अब बेटी के गांव आने के इंतजार में है.

मां बोली- 'खीर और चूरमा खिलाकर करूंगी स्वागत': साक्षी चौधरी की मां शीला देवी ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है. साक्षी ने गोल्ड मेडल जीतकर अपना और हमारा सपना पूरा किया है. साक्षी के इस प्रदर्शन से मुझे बहुत गर्व और खुशी है. घर लौटने पर मैं उसका खीर और चूरमा खिलाकर स्वागत करूंगी."

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परिवार ने घर पर टीवी पर साक्षी का लाइव मैच (ETV Bharat)

बचपन और शुरुआत: साक्षी का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव में 9 सितंबर 2000 को हुआ था. बचपन में साक्षी बहुत शरारती थीं और अक्सर लड़ाई-झगड़े कर बैठती थीं. उनकी इसी आदत को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया, ताकि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके. भिवानी, जो भारतीय बॉक्सिंग का गढ़ माना जाता है, वहां से साक्षी ने अपने करियर की शुरुआत की.

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गोल्ड जीतने के बाद साक्षी के परिजनों ने लड्डू बांटकर खुशियां बांटी (ETV Bharat)

संघर्ष और सफलता: साक्षी ने अपने करियर में कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की. उन्होंने 2015 में AIBA वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. इसके अलावा, 2017 में गुवाहाटी में आयोजित वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप और 2018 में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में टीम में जगह बनाने के लिए साक्षी ने वर्ल्ड चैंपियन निकहत ज़रीन और पूर्व नेशनल चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा जैसी दिग्गजों को मात दी, जो उनके संघर्ष और समर्पण को दर्शाता है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीत: साक्षी ने फाइनल में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मुकाम था, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. साक्षी की यह सफलता न केवल भारतीय बॉक्सिंग के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह भी साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और मेहनत से किसी भी प्रतिभा को विश्व मंच तक पहुंचाया जा सकता है.

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