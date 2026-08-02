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'पापा गोल्ड लेकर आऊंगी, आप घबराना मत और बेटी ने कर दिखाया', प्रिया घणघस की जीत पर भिवानी में जश्न

भिवानी की बॉक्सर प्रिया घणघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. पूरे गांव में जश्न का माहौल. हर कोई खुशी से झूम रहा है.

PRIYA GHANGHAS GOLD MEDAL CWG 2026
PRIYA GHANGHAS GOLD MEDAL CWG 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 2, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: हरियाणा की बेटी प्रिया घणघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा. 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से मिली इस जीत के साथ, भारत ने बॉक्सिंग में अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उनकी इस उपलब्धि पर भिवानी के पैतृक गांव धनाना में जश्न का माहौल है.

परिजनों के साथ ग्रामीणों ने देखा लाइव मैच: प्रिया घणघस का फाइनल मैच परिवार के साथ ग्रामीणों ने लाइव देखा. इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी. घर के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी. जिसमें पूरे गांव ने प्रिया का फाइनल मैच लाइव देखा. जैसे ही प्रिया ने मैच जीता, वैसे ही गांव में जश्न शुरू हो गया.

प्रिया घणघस की जीत पर भिवानी में जश्न (ETV Bharat)

पिता से किया गोल्ड मेडल लाने का दावा: प्रिया घणघस के पिता महेन्द्र ने कहा कि "बेटी प्रिया कह कर गई थी मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगी. उसने कर दिखाया. उम्मीद है कि अब वो एशियन गेम्स व ओलंपिक में भी मेडल लेकर आएगी. पिता ने बताया कि उसकी बेटी प्रिया बहुत मेहनत करती है. देसी घी दूध खीर-चूरमा खाती है. अब जब वो आएगी तो भव्य स्वागत करेंगे."

बेटी की जीत पर भावुक हो गई मां: वहीं प्रिया घणघस की मां मीरा देवी ने कहा कि "बेटी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता तो बहुत गर्व हुआ. मैच देखते समय दिल बहुत भावुक हुआ. प्रिया गोल्ड लाने का वादा करके गई थी. वो बहुत मेहनत करती है और खानपान खाती है. अब उसके आने का है."

PRIYA GHANGHAS GOLD MEDAL CWG 2026
प्रिया घणघस की जीत के बाद महिलाओं ने डीजे पर किया डांस (ETV Bharat)

प्रिया घणघस की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानी: प्रिया घणघस की जीवनी और उनके संघर्ष की कहानी बहुत प्रेरक है. वो हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता महेंद्र घणघस व्यवसायी हैं और मां गृहिणी. परिवार में उनके अलावा एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई नीरज है, जो खुद भी एक मुक्केबाज हैं. प्रिया को बचपन से ही कुश्ती और खेलों का शौक था, लेकिन विजेंदर सिंह के ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद उन्होंने बॉक्सिंग को अपना करियर बनाने का फैसला लिया.

PRIYA GHANGHAS GOLD MEDAL CWG 2026
महिलाओं और बच्चों ने भी देखा लाइव मैच (ETV Bharat)

कोविड के दौरान प्रभावित हुई ट्रेनिंग: कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण उनकी नियमित ट्रेनिंग प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ पहाड़ों पर दौड़ लगाकर अपनी फिटनेस बनाए रखी. साल 2022 में बेहतर ट्रेनिंग के लिए उनका परिवार भिवानी चला गया, जहां भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की बॉक्सिंग अकादमी में उन्हें ट्रेनिंग मिली. यहां से उनकी किस्मत बदली और उन्होंने 2023 यूथ महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और टूर्नामेंट की बेस्ट बॉक्सर का सम्मान भी हासिल किया.

PRIYA GHANGHAS GOLD MEDAL CWG 2026
लाइव मैच के लिए लगाई गई थी बड़ी स्क्रीन (ETV Bharat)

परिवार का रहा विशेष योगदान: प्रिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पिछड़ने के बावजूद दमदार वापसी की और कनाडा की मैरी-बाथौल अल-अहमदिएह को हराकर गोल्ड मेडल जीता. उनके इस सफर में परिवार का सहयोग, खुद की मेहनत और अटूट आत्मविश्वास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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