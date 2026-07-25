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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: बॉक्सर जदुमणि ने दर्ज की शानदार जीत, पाकिस्तान मुकाबले की तैयारी में जुटीं

ग्लासगो (स्कॉटलैंड): कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के जदुमणि सिंह मंडेंगबाम ने शुक्रवार को स्कॉटलैंड के एरॉन कलन पर एकमत से जीत हासिल करके पुरुषों की 55 किग्रा. बॉक्सिंग प्रतियोगिता के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. इसके बाद उनका मुकाबला पाकिस्तान की सुमामा रहमान से होगा.

बता दें, भारत के 22 साल का यह मुक्केबाज पूरे मुकाबले में एरॉन कलन पर हावी रहा. Olympics.com के अनुसार, जदुमणि ने पहले राउंड में सभी पांच जजों से परफेक्ट 10 हासिल किए और दूसरे राउंड में भी यही कमाल दोहराया, जिसके बाद उन्होंने 5-0 से एकमत से जीत हासिल की. इस जीत से रविवार शाम को उनका प्री-क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान की सुमामा रहमान से मुकाबला होगा. रहमान शुरुआती राउंड में बाई मिलने के बाद सीधे अंतिम 16 में पहुंच गए, और इस मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना उनके लिए दांव पर लगा है.

पिछले साल नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में 50 किग्रा. कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाले जदुमणि इस सीजन में 55 किग्रा. डिवीजन में आ गए हैं. वह ग्लासगो गेम्स में रिंग में उतरने वाले पहले भारतीय बॉक्सर भी थे. भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 14 सदस्यों का बॉक्सिंग दल भेजा है, जिसमें सात पुरुष और सात महिलाएं शामिल हैं. ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने सेमी-फाइनल में बाई मिलने के बाद कम से कम ब्रॉन्ज़ मेडल पक्का कर लिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग में, हारने वाले दोनों सेमी-फ़ाइनलिस्ट को ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं.

भारत का अभियान शनिवार को जारी रहेगा जब सचिन सिवाच का सामना पुरुषों के 60 किग्रा. राउंड ऑफ 32 में कनाडा के अल-अहमदीह केओमा से होगा. शनिवार को बाउल्स पर फिर से फोकस होगा, जिसमें पिछली बार की फोर चैंपियन रूपा रानी टिर्की और पिंकी के साथ पुतुल सोनोवाल भी एक्शन में होंगी. प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रोतिस्था सामंता की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टीम अपनी छाप छोड़ने की उम्मीद करेगी, क्योंकि पुरुषों की टीम पहले दिन ऐसा करने में नाकाम रही थी.