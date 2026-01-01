ETV Bharat / sports

CSK और MI के खिलाड़ियों ने जड़े लगातार 6 छक्के, आखिरी तीन ओवर में ठोक दिए 72 रन, देखें वीडियो

साउथ अफ्रीका की लीग में डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड ने छक्कों की बौछार लगा दी.

डेवाल्ड ब्रेविस
डेवाल्ड ब्रेविस (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 1, 2026 at 12:12 PM IST

Updated : January 1, 2026 at 12:26 PM IST

हैदरबाद: बुधवार 31 दिसंबर की रात को साउथ अफ्रीका की टी20 लीग (SA20) में उस समय छक्कों की बौछार शुरू हो गई जब डेवाल्ड ब्रेविस और शेरफेन रदरफोर्ड ने आखिरी तीन ओवर में 72 रन ठोक दिया.

सौरव गांगुली की कोचिंग में प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दोनों खिलाड़ियों ने MI केप टाउन के खिलाफ शानदार पावर हिटिंग का प्रदर्शन किया. जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया.

ब्रेविस और रदरफोर्ड का तूफान
एक समय कैपिटल्स का स्कोर 17 में 148/5 था लेकिन 20 ओवर के बाद वो 220/5 हो गया. सीएसके के डेवाल्ड ब्रेविस ने सिर्फ 13 गेंदों में 276.92 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 36 रन बनाए. जबकि मुंबई इंडियंस के शेरफेन रदरफोर्ड ने 300 के स्ट्राइक रेट से 15 गेंदों पर नाबाद 47 रनों की पारी खेली.

बता दें कि आईपीएल 2026 में डेवाल्ड ब्रेविस चेन्नई के लिए खेलेंगे जबकि वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड मुंबई के लिए खेलेगें, क्योंकि उनको मुंबई ने गुजरात टाइटन्स से ट्रेड इस पिछले साल ट्रेड किया है.

दोनों दो ओवरों में लगातार छह छक्के जड़े
इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर सिर्फ 27 गेंदों में 84 रन जोड़े, जिसमें आखिरी तीन ओवर में 72 रन शामिल थे. कैपिटल्स की जोड़ी ने दो ओवरों में लगातार छह छक्के जड़े, जिससे मैच का रुख पलट गया और उन्होंने इस सीजन की अपनी पहली जीत शानदार अंदाज में हासिल की.

प्रिटोरिया कैपिटल्स को 85 रनों से मिली जीत
एमआई केप टाउन के लिए 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन बड़े टारगेट को चेस करने की कोशिश में जल्दी जल्दी विकेट गंवाते गए, जिससे पूरी टीम 135 रन पर ऑल आउट हो गई, और प्रिटोरिया कैपिटल्स को 85 रनों से बड़ी जीत मिल गई.

डेवाल्ड ब्रेविस पर अब दबाव कम होगा
डेवाल्ड ब्रेविस के लिए यह पारी अतिरिक्त महत्व रखती थी, क्योंकि उनपर लागता दो में फ्लॉप होने का दबाव था. पहले मैच में वो 6 रन और दूसरे मैच में 12 रन ही बना सके थे. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के इस बल्लेबाज पर SA20 नीलामी में सबसे ज्यादा किमत मिलने का भी दबाव था. उनको कैपिटल्स ने 16.5 मिलियन में खरीदा था. अब इस पारी से ब्रेविस का रोहत मिली होगी और उनके अंदर विश्वास भी बढ़ा होगा.

Last Updated : January 1, 2026 at 12:26 PM IST

