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IPL 2026: आज के मैच से बदल जाएगा प्लेऑफ का पूरा समीकरण, जानें कैसे ?

आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से ( IANS )

IPL 2026 Playoff Scenario: IPL 2026 के प्लेऑफ की लड़ाई काफी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है. अब तक लीग मैच के 62 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक टीम 'RCB' ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही है. उन्होंने 13 मैच में 9 जीत और 4 हार के साथ अंक तालिका में 18 पॉइंट्स लेकर पहले स्थान पर है. लेकिन अन्य तीन स्थान के लिए अभी तक सात टीमें अभी भी रेस में बनी हुई हैं. आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच इस सीजन का 63 वां मैच खेला जाएगा. इस मैच पर भी कई टीमों की नजरें जमी होंगी, क्योंकि मैच के नतीजे से प्लेऑफ का समीकरण भी बदल जाएगा. आइए जानते हैं कि SRH और CSK के मैच के नतीजों से किस टीम का फायदा होगा और किसका नुकसान?