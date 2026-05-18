IPL 2026: आज के मैच से बदल जाएगा प्लेऑफ का पूरा समीकरण, जानें कैसे ?
IPL 2026 में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा.
Published : May 18, 2026 at 4:37 PM IST
IPL 2026 Playoff Scenario: IPL 2026 के प्लेऑफ की लड़ाई काफी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है. अब तक लीग मैच के 62 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक टीम 'RCB' ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही है. उन्होंने 13 मैच में 9 जीत और 4 हार के साथ अंक तालिका में 18 पॉइंट्स लेकर पहले स्थान पर है. लेकिन अन्य तीन स्थान के लिए अभी तक सात टीमें अभी भी रेस में बनी हुई हैं.
आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच इस सीजन का 63 वां मैच खेला जाएगा. इस मैच पर भी कई टीमों की नजरें जमी होंगी, क्योंकि मैच के नतीजे से प्लेऑफ का समीकरण भी बदल जाएगा. आइए जानते हैं कि SRH और CSK के मैच के नतीजों से किस टीम का फायदा होगा और किसका नुकसान?
#SRH’s Playoff road gets intense 👀🔍— Star Sports (@StarSportsIndia) May 18, 2026
One big win could seal their spot in the Playoffs and bring them closer to a Top 2 finish 🧡🔥
Will the Sunrisers rise in this high-pressure clash? ⚔️🏏#TATAIPL2026 Race to Playoffs 👉 #CSKvSRH | MON, 18th MAY, 6:30 PM pic.twitter.com/Qwyh7ngsxv
हैदराबाद के जीतने से...
अगर आज का मैच SRH जीतने में सफल होता है तो हैदराबाद के साथ साथ गुजरात टाइटंस भी सीधे प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे. क्योंकि हैदराबाद के भी 16 अंक हो जाएंगे और गुजरात के पहले ही 16 अंक है. इसके अलावा दोनों टीमों के नेट रन रेट भी काफी बेहतर हैं और राजस्थान को छोड़कर किसी भी दूसरी टीम के 16 अंक तक पहुंचने की संभावनी भी नहीं है. राजस्थान के 12 मैच में 12 अंक हैं और उसके दो मैच बचे हैं.
The tables are turning, the tides are shifting & the IPL is IPLing! 🤩#DelhiCapitals keep their Playoffs hopes alive after a win over #RajasthanRoyals. #TATAIPL #DCvsRR #AshutoshSharma #KLRahul #DavidMiller #TristanStubbs pic.twitter.com/xRqjgzy5Aw— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
चेन्नई के जीतने से...
अगर आज का मैच CSK जीतने में सफल होता है तो वो खुद 14 पॉइंट्स के साथ टॉप फोर में पहुंच जाएगा. चेन्नई फिलहाल 12 मैच में 6 जीत और 6 हार के साथ 12 पॉइंट्स लेकर अंक तालिका में पांचवें स्थान पर हैं. मैच में चेन्नई की जीत से RCB को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनका टॉप 2 में बने रहना फिक्स हो जाएगा. RCB फिलहाल तालिका में 18 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर है.