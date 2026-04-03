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IPL 2026: आज भाई के सामने होगा भाई, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ दोनों टीमों के संभावित-12

IPL 2026 Today Match Preview: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 7वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा. जहां उनका सामना पिछले सीजन की रनर-अप पंजाब किंग्स होगा. एमए चिदंबरम स्टेडियन हमेशा से चेन्नई का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन पंजाब के खिलाफ मैच में जीत हासिल करने के लिए उसे खेल के प्रत्येक विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

भाई के खिलाफ उतरेगा भाई

इस मैच में दो भाई भी आमने सामने आसकते हैं, अगर उनको प्लेइंग-11 में या इम्पैक्ट प्लेयर के रुप में खेलने का मौका मिला. क्योंकि सीएसके की टीम में सरफराज खान हैं, और उनके छोटे भाई मुशीर खान पंजाब की टीम में हैं. सरफराज को पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रुप में खेलने का मौका मिला था. जबकि मुशीर खान को अभी खेलने का मौका नहीं मिल सका है.

CSK को पहले मैच में हार का समना करन पड़ा

सीएसके की राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले मैच में शुरुआत निराशाजनक रही थी. युवा खिलाड़ियों से भरी उसकी टीम गुवाहाटी में किसी भी विभाग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा. जहं वो 127 पर ही ऑलआउट हो गई थी. सीएसके अब उस हार को भुलाकर नए सिरे से अपना अभियान शुरू करने की कोशिश करेगा.

सीएसके के स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी गुवाहाटी नहीं गए थे क्योंकि वह पिंडली की चोट से उबर रहे हैं. उनका हालांकि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान डगआउट में रहने की संभावना है जिससे कप्तान रुतुराज गायकवाड़ को काफी फायदा मिलेगा. इसके अलावा टीम के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस के बारे में भी अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह साइड स्ट्रेन से पूरी तरह उबर चुके हैं या नहीं.

पंजाब ने जीता पहला मैच

जहां तक पंजाब किंग्स का सवाल है तो उसने अपने पहले मैच में कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत हासिल की. उसे ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली के रूप में तीसरे नंबर का भरोसेमंद बल्लेबाज मिल गया है. जिसने नाबाद 70 रनों की पारी खेलकर टीम के खराब शुरुआत के बावजूद जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.