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CSK vs MI: चेन्नई ने मुंबई को 8 विकेट से दी मात, गायकवाड़-कार्तिक ने खेली अर्धशतकीय पारी

CSK vs MI: चेन्नई ने मुंबई को 8 विकेट से दी मात, गायकवाड़-कार्तिक ने खेली अर्धशतकीय पारी ( IANS )

CSK vs MI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को एम चिदंबरम स्टेडियम में 8 विकेट से मात दे दी. 160 रनों के लक्ष्य को चेन्नई ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (67) और कार्तिक शर्मा (54) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 18.1 ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया. 160 रनों के लक्ष्य को पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही. क्योंकि संजू सैमसन 11 रन बनाकर जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके बाद उर्विल पटेल 12 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन लोट जाते हैं. लेकिन उसके बाद चेन्नई का तीसरा विकेट नहीं गिरता है और कार्तिक व गायकवाड़ के बीच तीसरे विकेट के लिए नाबाद 98 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को जीत दिला देते हैं.