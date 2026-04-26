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IPL 2026: धोनी पूरी तरह फिट, फिर भी नहीं उतरे मैदान में, जानें क्यों?

MS Dhoni IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 37वां मैच आज (26 अप्रैल) चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने हैं. ये मैच CSK के होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. फैंस को इस मैच में धोनी के खेलने की उम्मीद थी, क्योंकि वो बिल्कुल फिट हो चुके हैं. लेकिन टॉस के समय ये पता चला कि इस मैच में भी धोनी नहीं नजर आएंगे.

धोनी फिट, फिर क्यों नहीं उतरे मैदान में?

हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एमएस धोनी टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए मैदान में नहीं उतरने का फैसला किया है. 'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि MS Dhoni अपनी चोट से उबर चुके हैं और अब वो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन वह जान-बूझकर टीम में वापस नहीं आ रहे हैं, ताकि टीम का संतुलन न बिगड़े.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि माही नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी युवा खिलाड़ी को अपनी जगह गंवानी पड़े. टीम में मौजूदा संतुलन टीम के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. यही मुख्य कारण है कि धोनी टीम में वापस नहीं आ रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले चेन्नई के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से जब धोनी की वापसी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. उन्होंने कहा कि धोनी ठीक होने की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं. वह मैनेजमेंट द्वारा दी गई सलाह का पूरी तरह पालन कर रहे हैं.

Dhoni विकेटकीपर की भूमिका ही निभाएंगे

चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच माइकल हसी ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया था कि जब भी MS Dhoni अपनी चोट से उबरकर टीम में वापस आएंगे, तो वह विकेटकीपर की भूमिका ही निभाएंगे. फिलहाल, यह जिम्मेदारी संजू सैमसन के कंधों पर है. धोनी की गैरमौजूदगी में सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. हसी ने ये भी कहा कि धोनी को दौड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम है.