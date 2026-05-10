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विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा CSK का गेंदबाज? अश्विन ने ट्वीट कर बोली बड़ी बात

CSK के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज अचानक विजय के शपथ ग्रहण समारोह के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं.

विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच अंशुल कंबोज?
विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच अंशुल कंबोज? (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 6:58 PM IST

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Anshul Kamboj viral photo: अभिनेता से राजनेता बने 'सी जोसेफ विजय' ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. विजय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज अचानक चर्चा का विषय बन गए हैं.

दरअसल, चेपॉक में खेले जा रहें CSK बनाम LSG मैच से कुछ घंटे पहले, विजय के शपथ ग्रहण समारोह की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. जिस फोटो में खड़े एक सुरक्षा अधिकारी का चेहरा CSK के गेंदबाज अंशुल कंबोज से मिलता-जुलता था.

अश्विन ने भी किया ट्वीट
जिसके बाद 'पुलिस अधिकारी' की फोटो ट्रेंड करने लगी और पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपने मजेदार अंदाज में कंबोज की टांग भी खींच ली. अश्विन ने एक्स पर अंशुल कंबोज के बारे में लिखा, 'फर्ज हमेशा सबसे पहले आता है, लेकिन मैच के दिनों में यह थोड़ा ज्यादा हो जाता है. आज मैच है, जल्दी से कैब लो और चेपॉक पहुंचो.'

CSK ने भी दिया जवाब
चेन्नई सुपर किंग्स भी इस मजाक में शामिल हो गई और अंशुल के गेंदबाज़ी करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिससे यह साफ हो गया कि वह विजय के नहीं टीम के साथ ही हैं. हालांकि, मंच पर खड़ा सुरक्षा अधिकारी अंशुल कंबोज नहीं था, लेकिन अश्विन की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद चेन्नई में इस तेज गेंदबाज की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है.

अंशुल कंबोज का IPL 2026 प्रदर्शन
CSK ने अंशुल को 3.40 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है. हरियाणा के इस गेंदबाज ने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक 10 मैचों में 17 विकेट लिए हैं.

यह बताना जरूरी है कि अंशुल कंबोज IPL 2026 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक उभरते हुए सितारे के तौर पर सामने आए हैं. हरियाणा के इस दाएं हाथ के मीडियम-पेसर ने पर्पल कैप की दौड़ में एक मजबूत दावेदार के तौर पर अपनी जगह बनाई है, उन्होंने 10 मैचों में 18.71 की औसत से 17 विकेट लिए हैं.

आज के मैच में जहां लखनऊ ने चेन्नई के सामने 204 रनो का विशाल लक्ष्य रखा है, उस मैच में अंशुल ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 47 रन खर्च करके 2 बड़े विकेट हासिल किए.

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