ETV Bharat / sports

CSK को मिल गया नया हेड कोच, IPL 2027 में लेंगे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह

CSK ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को IPL 2027 के लिए अपनी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है.

जहीर खान और एमएस धोनी
जहीर खान और एमएस धोनी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सोमवार को भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान को 2027 सीजन के लिए अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. जहीर खान न्यूजीलैंड के पूर्व महान बल्लेबाज व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में टीम के लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से अपने पद से स्तीफा दे दिया था.

TAGGED:

IPL 2027 CSK HEAD COACH
CSK का नया हेड कोच
जहीर खान CSK हेड कोच
जहीर खान IPL 2027
CSK NEW HEAD COACH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.