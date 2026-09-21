CSK को मिल गया नया हेड कोच, IPL 2027 में लेंगे स्टीफन फ्लेमिंग की जगह
CSK ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को IPL 2027 के लिए अपनी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है.
जहीर खान और एमएस धोनी (IANS)
Published : September 21, 2026 at 7:14 PM IST
चेन्नई: पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सोमवार को भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान को 2027 सीजन के लिए अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है. जहीर खान न्यूजीलैंड के पूर्व महान बल्लेबाज व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग की जगह संभालेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में टीम के लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से अपने पद से स्तीफा दे दिया था.