ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: 30 नवंबर को रांची JSCA स्टेडियम में है मैच, टिकट के लिए काउंटर पर उमड़ी भारी भीड़

रांची: राजधानी रांची के धुर्वा स्थित JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर शहर में क्रिकेट का जुनून इन दिनों चरम पर है. मैच का रोमांच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन रांची की सड़कों पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है. टिकट बिक्री शुरू होने के साथ ही देर रात से क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतारें स्टेडियम के बाहर लग गईं. सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और बच्चे घंटों पहले ही टिकट काउंटर पहुंच गए, ताकि वे इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लाइव देखने का मौका न चूक जाएं.

दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं टिकट खरीदने

क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा. राज्य के बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों से भी लोग टिकट लेने पहुंचे हैं. इसके अलावा बिहार, ओडिशा और बंगाल से भी बड़ी संख्या में दर्शक रांची पहुंचे हैं. सुबह तक टिकट काउंटर के बाहर का माहौल किसी बड़े त्योहार जैसा दिख रहा था. कई लोग रातभर लाइन में खड़े रहे, वहीं कुछ ने सुबह-सुबह पहुंचकर कतार में जगह बनाई. ठंड बढ़ने के बावजूद लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही. कई ऐसे लोग भी दिखे जो अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट काउंटर पर खड़े थे.

क्रिकेट प्रेमी से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

टिकट काउंटर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

कई क्रिकेट फैंस ने बताया कि भारत-साउथ अफ्रीका मैच देखने का मौका उन्हें बार-बार नहीं मिलता. इसलिए वे किसी भी हाल में टिकट हासिल करना चाहते हैं. रातभर लाइन में खड़े एक युवा ने कहा कि धोनी की धरती पर टीम इंडिया को खेलते देखना अपने आप में गर्व की बात है. टिकट लेना मुश्किल जरूर है, पर मैच देखने का जो उत्साह है वह इंतजार से कहीं बड़ा है.