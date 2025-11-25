ETV Bharat / sports

IND vs SA ODI: 30 नवंबर को रांची JSCA स्टेडियम में है मैच, टिकट के लिए काउंटर पर उमड़ी भारी भीड़

भारत–दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए टिकट की बिक्री शुरू हो गई है. टिकट के लिए लोग देर रात से ही लाइन में लगे हुए हैं.

टिकट खरीदने के लिए उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 25, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
रांची: राजधानी रांची के धुर्वा स्थित JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर शहर में क्रिकेट का जुनून इन दिनों चरम पर है. मैच का रोमांच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन रांची की सड़कों पर एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है. टिकट बिक्री शुरू होने के साथ ही देर रात से क्रिकेट प्रेमियों की लंबी कतारें स्टेडियम के बाहर लग गईं. सैकड़ों युवा, बुजुर्ग और बच्चे घंटों पहले ही टिकट काउंटर पहुंच गए, ताकि वे इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लाइव देखने का मौका न चूक जाएं.

दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं टिकट खरीदने

क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह सिर्फ रांची तक सीमित नहीं रहा. राज्य के बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा, हजारीबाग और खूंटी जैसे जिलों से भी लोग टिकट लेने पहुंचे हैं. इसके अलावा बिहार, ओडिशा और बंगाल से भी बड़ी संख्या में दर्शक रांची पहुंचे हैं. सुबह तक टिकट काउंटर के बाहर का माहौल किसी बड़े त्योहार जैसा दिख रहा था. कई लोग रातभर लाइन में खड़े रहे, वहीं कुछ ने सुबह-सुबह पहुंचकर कतार में जगह बनाई. ठंड बढ़ने के बावजूद लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही. कई ऐसे लोग भी दिखे जो अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट काउंटर पर खड़े थे.

क्रिकेट प्रेमी से बातचीत करते संवाददाता (ETV BHARAT)

टिकट काउंटर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

कई क्रिकेट फैंस ने बताया कि भारत-साउथ अफ्रीका मैच देखने का मौका उन्हें बार-बार नहीं मिलता. इसलिए वे किसी भी हाल में टिकट हासिल करना चाहते हैं. रातभर लाइन में खड़े एक युवा ने कहा कि धोनी की धरती पर टीम इंडिया को खेलते देखना अपने आप में गर्व की बात है. टिकट लेना मुश्किल जरूर है, पर मैच देखने का जो उत्साह है वह इंतजार से कहीं बड़ा है.

Crowds gathered at Ranchi JSCA Stadium to buy tickets for India-South Africa ODI match
टिकट खरीदने के लिए उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT)

स्टेडियम के बाहर मौजूद परिवारों ने भी बताया कि बच्चों की खुशी के लिए वे पूरी रात लाइन में खड़े रहे, ताकि उन्हें एक यादगार दिन मिल सके. टिकट काउंटर पर पुलिस की मजबूत व्यवस्था की गई है. भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा बल तैनात हैं. प्रशासन की ओर से बताया गया कि टिकट बिक्री को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई है. वहीं, काउंटर खोलने के पहले ही चारों तरफ फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिससे व्यवस्था संभालने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी.

Crowds gathered at Ranchi JSCA Stadium to buy tickets for India-South Africa ODI match
टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े लोग (ETV BHARAT)

जेएससीए स्टेडियम में होगा मुकाबला

जेएससीए स्टेडियम में होने वाले इस मैच को लेकर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं, बल्कि स्थानीय कारोबारियों में भी रौनक देखी जा रही है. होटल, लॉज और ट्रैवल ऑपरेटरों की बुकिंग बढ़ गई है. मैच के दिन रांची में भारी भीड़ रहने की संभावना है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है. कुल मिलाकर, इस वनडे मुकाबले से पहले ही रांची क्रिकेट के रंग में पूरी तरह रंग चुका है. चारों ओर एक ही चर्चा टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका और 30 नवंबर का वो रोमांचक दिन, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है.

ये भी पढ़ें: इंडिया-साउथ अफ्रीका मैच के लिए आज से टिकट बिक्री शुरू, 30 नवंबर को होगा मुकाबला

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैचः रांची में होटल से लेकर स्टेडियम तक की सुरक्षा रणनीति तैयार

रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वनडे मुकाबला, इस तारीख से मिलेगी टिकट, मैच देखने आएं तो इन बातों का रखें ख्याल

