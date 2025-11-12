ETV Bharat / sports

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी, इस बड़े इवेंट को बताया अपना आखिरी टूर्नामेंट

हाल ही में उन्होंने 2025-26 सीजन की शुरुआत में सऊदी क्लब अल नासर के साथ एक नया अनुबंध किया है. वह इस सीजन में 11 मैचों में 10 गोल भी कर चुके हैं. दूसरी बार UEFA नेशंस लीग जीतने के बाद रोनाल्डो अब अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

हैदराबाद: आमतौर पर उम्र एक फुटबॉलर के शरीर पर सबसे ज्यादा असर डालती है, लेकिन यह बात पुर्तगाल के सुपर स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर लागू नहीं होती, क्योंकि 40 साल के होने के बावजूद वो अभी भी सबसे ज्यादा फिट और चुस्त नजर आते हैं. इसलिए वो अभी तक फुटबॉल के मैदान भी नजर आते हैं.

रोनाल्डो ने रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी

इसी बीच दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक रोनाल्डो ने अपने संन्यास पर बात करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. हाल ही में, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक टूर समिट के दौरान, रोनाल्डो ने पुष्टि की कि 2026 विश्व कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा. 953 गोल करने वाले इस फुटबॉलर ने स्पष्ट किया कि वह एक या दो साल में अपने फुटबॉल करियर को अलविदा कह देंगे.

विश्व कप से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा कि 2026 उनका आखिरी विश्व कप होगा. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, हां, उस समय मैं 41 साल का हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि यह इस बड़े टूर्नामेंट का सबसे यादगार पल होगा. ईमानदारी से कहूं तो शायद एक या दो साल तक मैं खेल में बना रहूंगा.'

वर्ल्ड कप जीतने में असफल

यूरो 2016 और नेशंस लीग दो बार जीतने के बावजूद, रोनाल्डो विश्व कप जीतने के मामले में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी से पीछे हैं. मेसी ने अपनी राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना को 2022 में विश्व कप खिताब दिलाया था, जबकि रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए छह बार वर्ल्ड कप खेलने के बावजूद टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं.

रोनाल्डो की उपलब्धि

रोनाल्डो वर्तमान में एक व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं. वह 1000 गोल करने की उपलब्धि हासिल करने से सिर्फ 47 गोल दूर हैं. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय फ़ुटबॉल में उनके नाम 143 गोल हैं, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे ज्यादा गोल हैं.