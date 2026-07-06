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आखिरी वर्ल्ड कप है आखिरी मैच नहीं, रोनाल्डो ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान

स्पेन के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने कहा, 'यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उम्मीद है कि कल मेरा आखिरी गेम नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि मेरा वर्ल्ड कप खराब रहा है. मैंने पहले ही तीन गोल कर लिए हैं. देखते हैं कि क्या मैं कल एक और गोल कर पाता हूं.'

इस बड़े मैच से पहले पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कन्फर्म किया कि ये वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर नहीं हो रहे हैं.

Cristiano Ronaldo Retirement: पुर्तगाल और स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री-क्वार्टरफाइनल में आमने सामने होने वाले हैं. ये मैच भारतीय समय के अनुसार 7 जुलाई को रात 12:30 बजे शुरू होगा.

41 साल के रोनाल्डो ने ग्रुप स्टेज में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दो गोल किए और राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी को गोल में बदला, जो वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में उनका पहला गोल था.

रोनाल्डो लगातार छह वर्ल्ड कप में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं (AP)

बता दें कि रोनाल्डो ने 2006 में जर्मनी में अपने डेब्यू के बाद से लगातार छह वर्ल्ड कप में गोल किए हैं और 11 वर्ल्ड कप गोल के साथ वे लगातार छह एडिशन में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं.

रिटायरमेंट के बारे में बार-बार पूछे जाने पर रोनाल्डो ने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनका होगा. उन्होंने कहा, 'मैं खेलूं या न खेलूं, इस नेशनल टीम के साथ मेरी हमेशा एक अहम भूमिका रहेगी. जब मैं चाहूंगा तब खत्म करूंगा, जैसा कि मैंने सालों पहले कहा था. सच कहूं तो, कल जो भी हो, मैं पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने फुटबॉल में अपना सब कुछ दिया है.'

फीफा वर्ल्ड कप 2026 रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप होगा (AP)

रोनाल्डो का करियर

रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 232 मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 146 इंटरनेशनल गोल किए हैं. उन्होंने यूरो 2016 में अपनी टीम को पहला बड़ा खिताब जिताया और बाद में 2019 और 2025 में UEFA नेशंस लीग की ट्रॉफी जीतीं. अपने पूरे करियर में रोनाल्डो क्लब और देश के लिए कुल 976 गोल कर चुके हैं और अब 1,000 गोल के आंकड़े तक पहुचने की कोशिश कर रहे हैं.