व्हाइट हाउस में रोनाल्डो! डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'छोटा बेटा अब मुझे और सम्मान देगा'

इस अवसर पर ट्रंप और क्राउन प्रिंस ने दोनों देशों के अधिकारियों को संबोधित भी किया. इस कार्यक्रम में रोनाल्डो के अलावा एप्पल के सीईओ टिम कुक और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क जैसे प्रमुख बिजनेसमैन भी मौजूद थे.

Ronaldo in the White House: मंगलवार 18 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए व्हाइट हाउस में डिनर आयोजित किया. जिसमें पुर्तगाल के सुपरस्टार और सऊदी प्रो लीग का सबसे बड़ा चेहरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की.

ट्रंप ने रोनाल्डो की प्रशंसा की

ट्रंप ने कार्यक्रम के दौरान खेल में उनके योगदान के लिए 40 वर्षीय रोनाल्डो की प्रशंसा की. साथ ही, उन्होंने डिनर में शामिल होने के लिए रोनाल्डो का धन्यवाद भी किया और बताया कि उनका सबसे छोटा बेटा बैरन रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है. ट्रंप ने ये भी कहा कि इस डिनर की वजह से बैरन उनसे मिल पाया. मुझे लगता है कि अब वह अपने पिता को और सम्मान देगा, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको आपसे मिलवाया.

रोनाल्डो का सऊदी अरब से कनेक्शन

रोनाल्डो 2022 के अंत में लगभग 20 करोड़ डॉलर प्रति वर्ष के अनुबंध पर सऊदी क्लब अल-नसर में शामिल होने के बाद से सऊदी अरब प्रो लीग का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं. उन्होंने इस साल जून में इस क्लब के साथ दो साल के विस्तार पर भी हस्ताक्षर किए. इस क्लब के मुख्य स्वामित्व सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के पास है, जिसके अध्यक्ष क्राउन प्रिंस हैं.

बता दें कि सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा और रोनाल्डो ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने सऊदी अरब की दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा, 'जो मैं देख रहा हूं, उसके बाद मुझे और भी यकीन है कि 2034 अब तक का सबसे अच्छा विश्व कप होगा.' रोनाल्डो फीफा विश्व कप में छठी बार अपने देश पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करेंगे.

सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका के दौरे पर

ये भी उल्लेखनीय है कि सऊदी क्राउन प्रिंस अमेरिका के दौरे पर हैं और ये उनकी सात सालों में व्हाइट हाउस की पहली यात्रा थी. 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव शुरू हो गया था. क्योंकि अमेरीका इस हत्या के पीछे सऊदी अरब का हाथ बता रहा था. इस अवसर पर जब ट्रंप से खशोगी की हत्या के बारे में सवाल पूछे गए तो ट्रंप ने कहा कि इस घटना में क्राउन प्रिंस की कोई भूमिका नहीं थी. प्रिंस मोहम्मद ने इस हत्या को सऊदी अरब के लिए दुखद बताया.