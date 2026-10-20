रोनाल्डो पर लगा प्रतिबंध और जुर्माना, सजा की रकम सुनकर हो जाएंगे हैरान
पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर टीम का कैंप छोड़कर जाने पर बड़ा एक्शन लिया है.
Published : October 20, 2026 at 11:19 AM IST
Cristiano Ronaldo ban: पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर उनके ही देश के फुटबॉल महासंघ ने बड़ा एक्शन लिया है. उन पर ये कार्रवाई नेशंस लीग के दौरान कोच से विवाद के बाद टीम के कैंप को छोड़कर चले जाने की वजह से की गई है. लेकिन उनको जो सजा दी गई है उसे जानकर आप के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंध की वजह से उनका एक भी मैच नहीं छूटेगा और जुर्माने की रकम इतनी किम रखी गई है जिसे वो सिकंडों में कमा लेते हैं.
पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (PFF) ने रोनाल्डो को राष्ट्रीय टीम कैंप से अचानक चले जाने के लिए 30 दिन का प्रतिबंध और 255 यूरो का जुर्माना लगाया है. जो की केवल 27,141 रुपये बनता है. रोनाल्डो का निलंबन पिछली तारीख से यानी 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान पूर्तगाल की टीम का एक भी मैच नहीं है. जिसकी वजह से उनसे एक भी मैच नहीं छूटेगा. पुर्तगाल अपना अगला नेशंस लीग मैच 14 नवंबर को डेनमार्क के खिलाफ खेलेगा और उसके तीन दिन बाद वेल्स के खिलाफ खेलेगा. रोनाल्डो इन दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.
PFF की अनुशासनात्मक परिषद के एक बयान में कहा गया है. PFF की अनुशासनात्मक परिषद ने रोनाल्डो को जानबूझकर अनुशासनात्मक उल्लंघन करने का दोषी पाया है. नतीजतन, उन पर 30 दिनों का निलंबन और 2.5 यूनिट का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है, जो कि €255 (दो सौ पचपन यूरो) के बराबर है.'
क्या था विवाद?
कोच और रोनाल्ड को बीच विवाद सितंबर के अंत में पुर्तगाल के नेशंस लीग मैच के दौरान शुरू हुई. जब 28 सितंबर को नॉर्वे के खिलाफ दूसरे मैच के लिए रोनाल्डो को टीम में शामिल किया गया, लेकिन नए कोच जॉर्ज जीसस ने उन्हें पूरे मैच में बेंच पर ही बिठाए रखा. जिसकी वजह से रोनाल्डो नाराज हो गए और टीम का कैंप छोड़कर चले गए. रोनाल्डो ने कोच पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें खेलने का समय देने का वादा तोड़ दिया. हालांकि स्टार खिलाड़ी ने बाद में अपने साथियों से माफी मांग ली थी.
रोनाल्डो को इंटरनेशनल फुटबॉल करियर
बता दें कि रोनाल्ड ने अपने देश पुर्तगाल के लिए अब तक 234 मैच खेले चुके हैं, जिसमें उनके नाम 146 गोल है. उन्होंने 20 अगस्त 2003 को इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया था. तब से वो अपने देश का नाम रोशन करने में लगे हैं, क्योंकि खेल जगत में पुर्तगाल को ज्यादा तर रोनाल्डो के ही वजह से जाना जाता है.