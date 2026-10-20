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रोनाल्डो पर लगा प्रतिबंध और जुर्माना, सजा की रकम सुनकर हो जाएंगे हैरान

रोनाल्डो पर लगा प्रतिबंध और जुर्माना ( IANS )

Cristiano Ronaldo ban: पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर उनके ही देश के फुटबॉल महासंघ ने बड़ा एक्शन लिया है. उन पर ये कार्रवाई नेशंस लीग के दौरान कोच से विवाद के बाद टीम के कैंप को छोड़कर चले जाने की वजह से की गई है. लेकिन उनको जो सजा दी गई है उसे जानकर आप के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रतिबंध की वजह से उनका एक भी मैच नहीं छूटेगा और जुर्माने की रकम इतनी किम रखी गई है जिसे वो सिकंडों में कमा लेते हैं.

पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ (PFF) ने रोनाल्डो को राष्ट्रीय टीम कैंप से अचानक चले जाने के लिए 30 दिन का प्रतिबंध और 255 यूरो का जुर्माना लगाया है. जो की केवल 27,141 रुपये बनता है. रोनाल्डो का निलंबन पिछली तारीख से यानी 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान पूर्तगाल की टीम का एक भी मैच नहीं है. जिसकी वजह से उनसे एक भी मैच नहीं छूटेगा. पुर्तगाल अपना अगला नेशंस लीग मैच 14 नवंबर को डेनमार्क के खिलाफ खेलेगा और उसके तीन दिन बाद वेल्स के खिलाफ खेलेगा. रोनाल्डो इन दोनों मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.