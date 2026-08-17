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शादी के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट पर दिया बड़ा बयान, जानें फुटबॉल को कब कहेंगे अलविदा?

फुटबॉल के बाद रोनाल्डो की जिंदगी रोनाल्डो ने इंटरव्यू में कहा कि फुटबॉल से रिटायर होने के बाद उनके कई प्लान हैं, और किसी एक का नाम लेना मुश्किल है. उन्होंने कहा, 'मैंने अपने पूरे भविष्य की योजना पहले ही बना ली है. मेरे पास व्यस्त रहने के लिए इतनी चीजें हैं कि किसी एक का नाम लेना मुश्किल है. चूंकि फुटबॉल के बाद मेरी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ सकता है, इसलिए समय को अलग-अलग तरीकों से भरना जरूरी है, न कि सिर्फ एक तरीके से.'

रोनाल्डो की शादी रोनाल्डो ने 11 अगस्त को अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिगेज से शादी की. दोनों 2016 से रिलेशनशिप में थे. रोनाल्डो के पांच बच्चे हैं, तीन अन्य महिलाओं से और दो जॉर्जीना से. दोनों कपल ने ये शादी पुर्तगाल के कैस्केस रिसॉर्ट में एक निजी समारोह में की. जिसमें करीबी लोग और रोनाल्डो के पांचों बच्चे शामिल हुए.

रोनाल्डो ने 'वोग नामी मैगजीन' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'यह शायद फुटबॉल में मेरा आखिरी साल है, और मैं एक शानदार विरासत छोड़ना चाहता हूं.' 41 साल के पुर्तगाली कप्तान ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि वह कब रिटायर होंगे, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया कि वह सीजन के आखिर में खेल छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं.

Cristiano Ronaldo Retirement: अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जीना रोड्रिगेज से शादी करने के कुछ दिनों बाद ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का संकेत दे दिया है. पुर्तगाल के इस सुपरस्टार ने माना है कि आने वाला सीजन शायद उनका आखिरी होगा जब वह फुटबॉल के मैदान पर उतरेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि वह ज्यादा यात्रा करने और पैडल (एक तरह का रैकेट खेल) खेलने की योजना बना रहे हैं. रोनाल्डो ने कहा, 'और साथ ही ज्यादा मजा करना, ज्यादा घूमना-फिरना, पैडल देखना और खेलना - जो मुझे बहुत पसंद है - और जो हमने हासिल किया है, उसका आनंद लेते रहना है.'

रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब का मालिक बनने में दिलचस्पी दिखाई

फुटबॉल के सुपरस्टार ने कहा कि भविष्य में उनके लिए फुटबॉल क्लब का मालिक बनना एक संभावना हो सकती है. उन्होंने ने तीन साल पहले कहा था, 'मैं क्लब का मालिक बनने की संभावना से इनकार नहीं करता. यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कुछ साल पहले सोचा था. मैं शायद एक फुटबॉल क्लब का मालिक बनना चाहूंगा. मैं अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हूं.'

रोनाल्डो का फुटबॉल करिया

रोनाल्डो ने 1,330 मैचों में 976 गोल किए हैं और वह 1,000 गोल के आंकड़े तक पहुंचने से सिर्फ 24 गोल दूर हैं. वो अभी सऊदी क्लब अल-नसर के लिए खेलते हैं. जहां पर भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने सऊदी प्रो लीग के पिछले सीजन में 28 गोल किए और सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे. साथ ही, उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में कुल 39 गोल किए.

रोनाल्डो का फुटबॉल सफर अपने देश में स्पोर्टिंग सीपी के साथ शुरू हुआ था. जब उन्होंने खुद को खेल के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर स्थापित कर लिया, तो यह पुर्तगाली फॉरवर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे बड़े क्लबों के लिए भी खेला.

उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 450 गोल, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपने दो कार्यकाल में 145 गोल और पुर्तगाल के लिए 138 गोल किए हैं. इसके अलावा, वह पांच बार बैलन डी'ओर और पांच बार चैंपियंस लीग जीत चुके हैं. लेकिन वो कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीत सके. हालांकि वो इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में 6 बार भाग ले चुके हैं.