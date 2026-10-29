रोनाल्डो ने मेसी को पछाड़कर जीता 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' अवॉर्ड
'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' (B.O.A.T.) के विजेता का फैसला फैंस के वोट के आधार पर किया जाता है.
Published : October 29, 2026 at 2:21 PM IST
Ballon d'Or of All Time Winner: बैलोन डी'ओर 2026 के विजेता का ऐलान किए जाने के एक दिन बाद 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' (B.O.A.T.) के विजेता का ऐलान कर दिया गया है. जिसमें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पछाड़कर ये अवॉर्ड अपने नाम किया.
बता दें कि 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' अवॉर्ड विनर का फैसला फैंस के वोटों की बुनियाद पर किया जाता है. जिसमें बैलोन डी'ओर जीतने वाले खिलाड़ी के सीजन के बेस्ट सीजन को वोट किया जाता है. जिस खिलाड़ी को ज्यादा वोट मिलता वो खिलाड़ी 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' अवॉर्ड का विनर बन जाता है.
फैंस ने B.O.A.T. अवॉर्ड के लिए रोनाल्डो के 2008 के सीजन को सबसे ज्यादा पसंद किया जबकि मेसी के रिकॉर्ड तोड़ने वाले 2012 के सीजन दूसरे नंबर पर रहा.
🚨✨ OFFICIAL: Ballon d’Or announce Cristiano Ronaldo 2008 has been voted as the BEST BALLON D’OR OF ALL TIME. 🌕 https://t.co/gr3nYytkiu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026
रोनाल्डो का 2008 में प्रदर्शन
रोनाल्डो ने 2007-08 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ शानदार प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 42 गोल और आठ असिस्ट दिए. अपने दमदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, दोनों खिताब जिताने में मदद की. इसके अलावा रोनाल्डो ने उस सीजन कई बड़े व्यक्तिगत पुरस्कार भी अपने नाम किए. 2008 में ही रोनाल्डो ने अपना पहला 'बैलोन डी'ओर' अवॉर्ड भी जीता. इस तरह 2008 उनके करियर के सबसे यादगार वर्षों में शामिल हो गया. रोनाल्ड अब तक पांच बार (2008, 2013, 2014, 2016 और 2017) 'बैलोन डी'ओर' अवॉर्ड जीत चुके हैं.
2008 Cristiano Ronaldo was something else 🤯 @ManUtd https://t.co/RWl7a97nrS— Premier League India (@PLforIndia) October 24, 2026
मेसी का 2012 में प्रदर्शन
B.O.A.T. अवॉर्ड में मेसी का 2012 का सीजन दूसरे स्थान पर रहा. इस सीजन में बार्सिलोना के इस फॉरवर्ड ने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अपने क्लब और देश के लिए 91 गोल किए. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो फुटबॉल की सबसे शानदार व्यक्तिगत उपलब्धियों में से एक माना जाता है. उन्होंने अब तक रिकॉर्ड आठ बार बैलोन डी'ओर (Ballon d’Or) अवॉर्ड जीता है, इसके बावजूद वो B.O.A.T. वोटिंग में वे दूसरे स्थान पर रहे.
B.O.A.T. की टॉप 10 रैंकिंग मेसी और रोनाल्डो
इस ऑल-टाइम अवॉर्ड के लिए 10 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. जिसमें जोहान क्रुएफ, मिशेल प्लातिनी, मार्को वान बास्टेन, फ्रांज बेकेनबाउर, अल्फ्रेडो डि स्टेफानो, केविन कीगन, कार्ल-हाइन्ज रुमेनिगे, नाजारियो, रोनाल्डो और मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे. लेकिन वोटिंग के आधार पर टॉप 10 में केवल रोनाल्डो और मेसी ही अलग-अलग स्थानों पर रहे. जिसमें रोनाल्डो के पांच सीजन (2008, 2017, 2016, 2014 और 2013) इस सूची में शामिल रहे. वहीं, मेसी के पांच सीजन (2012, 2023, 2015, 2011 और 2009) ने बाकी पांच स्थानों पर जगह बनाई.
🚨Official Confirmation Cristiano Ronaldo has won the vote for the Greatest winner in the history of the Ballon d'Or for the 2008 Ballon d'Or Win Ronaldo Won With an Overwhelming Majority of 75% Meanwhile Messi Couldnt Even Cross 12% People Have Chosen Their Goat - Ronaldo🐐 https://t.co/y3VCZGbvpx— Preeti (@MadridPreeti) October 28, 2026
B.O.A.T. पुरस्कार क्या है?
'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' (B.O.A.T.) की शुरुआत बैलोन डी'ओर की 70वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में किया गया. इसमें फैंस को उन 10 खिलाड़ियों में से, जिन्होंने कम से कम दो बार यह पुरस्कार जीता है, उनके सबसे बेहतरीन 'बैलोन डी'ओर' जीतने वाले सीजन को चुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है.
बता दें कि बैलोन डी'ओर 2026 के विजेता इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन हैं.