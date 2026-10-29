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रोनाल्डो ने मेसी को पछाड़कर जीता 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' अवॉर्ड

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ( IANS )

Ballon d'Or of All Time Winner: बैलोन डी'ओर 2026 के विजेता का ऐलान किए जाने के एक दिन बाद 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' (B.O.A.T.) के विजेता का ऐलान कर दिया गया है. जिसमें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पछाड़कर ये अवॉर्ड अपने नाम किया.

बता दें कि 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' अवॉर्ड विनर का फैसला फैंस के वोटों की बुनियाद पर किया जाता है. जिसमें बैलोन डी'ओर जीतने वाले खिलाड़ी के सीजन के बेस्ट सीजन को वोट किया जाता है. जिस खिलाड़ी को ज्यादा वोट मिलता वो खिलाड़ी 'बैलोन डी'ओर ऑफ ऑल टाइम' अवॉर्ड का विनर बन जाता है.

फैंस ने B.O.A.T. अवॉर्ड के लिए रोनाल्डो के 2008 के सीजन को सबसे ज्यादा पसंद किया जबकि मेसी के रिकॉर्ड तोड़ने वाले 2012 के सीजन दूसरे नंबर पर रहा. रोनाल्डो का 2008 में प्रदर्शन

रोनाल्डो ने 2007-08 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ शानदार प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्होंने सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 42 गोल और आठ असिस्ट दिए. अपने दमदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, दोनों खिताब जिताने में मदद की. इसके अलावा रोनाल्डो ने उस सीजन कई बड़े व्यक्तिगत पुरस्कार भी अपने नाम किए. 2008 में ही रोनाल्डो ने अपना पहला 'बैलोन डी'ओर' अवॉर्ड भी जीता. इस तरह 2008 उनके करियर के सबसे यादगार वर्षों में शामिल हो गया. रोनाल्ड अब तक पांच बार (2008, 2013, 2014, 2016 और 2017) 'बैलोन डी'ओर' अवॉर्ड जीत चुके हैं.