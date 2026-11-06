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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास क्यों लिया? 23 साल के शानदार करियर को कहा अलविदा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (फाइल फोटो) ( AFP )

हैदराबाद: पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया. इसके साथ ही 23 साल और छह वर्ल्ड कप तक चले उनके शानदार करियर का अंत हो गया.

41 साल के रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 234 मैच खेले और कुल 146 गोल किए, जो अंतरराष्ट्रीय मैचों और इंटरनेशनल गोल का रिकॉर्ड है. रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को तब अलविदा कहा जब वह 1000 गोल का आंकड़ा पार करने के करीब थे.

रोनाल्डो फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में रहे हैं. हाल ही में उनको लेकर कुछ विवाद भी सामने आए. अपने हेड कोच के साथ अनबन के बाद वह वैश्विक मंच से दूर हो गए. ऐसे में रोनाल्डो के फैंस उनके संन्यास के कारणों के बारे में सोचने लगे. अब उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है. यह खबर फुटबॉल प्रेमियों को निराश करने के लिए काफी है कि उनके सुपरस्टार पुर्तगाल के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे. रोनाल्डो ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर संन्यास की घोषणा की है. रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायर होने से पहले की घटनाएं

41 साल के खिलाड़ी के रिटायर होने के फैसले ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि वह इंटरनेशनल स्टेज से दूर जा रहे हैं. साथ ही 100 गोल के आंकड़े से 15 गोल कम होने पर उनके रिटायरमेंट ने कुछ लोगों को हैरान कर दिया. उनका यह ऐलान हेड कोच जॉर्ज जीसस के साथ अनबन के बाद हुआ है. लंबी कहानी को छोटा करते हुए, दोनों के बीच का विवाद उनके रिटायरमेंट की घोषणा करने का एक कारण हो सकता है. रोनाल्डो का नेशनल कैंप से बाहर होना

यह सब 30 सितंबर को शुरू हुआ. जब रोनाल्डो ने डेनमार्क के खिलाफ नेशंस लीग मैच से पहले पुर्तगाल के ट्रेनिंग कैंप से अचानक जाना तय किया. रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने जीसस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल टीम के ट्रेनिंग कैंप को छोड़ने का फैसला किया है. रोनाल्डो के संन्यास पर जीसस की प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुर्तगाल के हेड कोच जीसस ने पुष्टि किया कि पांच बार के बैलन डी'ओर विनर डेनमार्क के खिलाफ स्टार्टिंग लाइनअप का हिस्सा नहीं होंगे. रोनाल्डो के वॉक-ऑफ (संन्यास) करने के बाद कोच जीसस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोनाल्डो तय करेंगे कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को कैसे खत्म करेंगे. जीसस ने सऊदी अरब के क्लब अल-नासर में रोनाल्डो को कोचिंग भी दी थी. उन्होंने कहा, "अगर वह चाहते हैं तो वह नेशनल टीम में वापस आ जाएंगे. हम अगले कॉल-अप से पहले बात कर सकते हैं, लेकिन क्रिस ही फैसला करेंगे." जीसस ने कहा, "उन्हें (रोनाल्डो) ही तय करना चाहिए कि वह नेशनल टीम के साथ अपना समय कैसे खत्म करना चाहते हैं. अपने पहले कॉल-अप में मैंने कहा था, 'मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे करीब रहो, खेलो या न खेलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है... और अब मैं वही बात कह रहा हूं."