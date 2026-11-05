ETV Bharat / sports

'मैं ने पुर्तगाल के लिए अपना सब कुछ दे दिया...' क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल को कहा अलविदा ( IANS )

इस जुर्माने की वजह से वो 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक अपने देश के लिए नहीं खेल सके, लेकिन अब वो अपने देश के लिए कभी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. 41 वर्षीय फॉरवर्ड ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो के जरिए अपने फैसले की पुष्टि की.