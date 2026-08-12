41 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपनी प्रेमिका से रचाई शादी, समारोह में पांचों बच्चे हुए शामिल
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 साल डेट और 5 बचो के पिता बनने के बाद शादी की.
Published : August 12, 2026 at 2:28 PM IST
Cristiano Ronaldo's wedding: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिगेज ने शादी कर ली है. 11 अगस्त को, दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी की जानकारी दी. 41 साल के रोनाल्डो और उनकी पत्नी जॉर्जीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की अंगूठियां पहने हुए अपने हाथों की एक तस्वीर शेयर की.
रोनाल्डो ने ये शादी पुर्तगाल के कैस्केस रिसॉर्ट में एक निजी समारोह में की. जिसमें करीबी लोग और रोनाल्डो के पांचों बच्चे शामिल हुए. रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिगेज 2016 से रिलेशनशिप में हैं. रोनाल्डो के पांच बच्चे हैं, तीन अन्य महिलाओं से और दो जॉर्जीना से.
रोनाल्डो की जॉर्जीना से पहली मुलाकात
इन दोनों के बीच रोमांस 2016 में शुरू हुआ. रोनाल्डो जॉर्जीना से पहली बार स्पेन की राजधानी मैड्रिड में गुच्ची के स्टोर में मिले थे. जहां जॉर्जीना काम करती थी. रोड्रिग्ज ने बाद में इस मुलाकात को 'पहली नजर का प्यार' बताया. उस समय रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे.
रोनाल्डो का फुटबॉल करियर
रोनाल्डो का करियर शानदार रहा है, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे क्लब फुटबॉल के दिग्गज क्लबों के लिए खेलना शामिल है. वो अब अपने करियर में 1,000 गोल पूरे करने से सिर्फ 24 गोल दूर हैं. रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए 232 मैच खेले हैं और रिकॉर्ड 146 इंटरनेशनल गोल किए हैं.
रोनाल्डो ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व किया, जहां टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वे अंतिम 16 में ही बाहर हो गए. लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन किया.
रोनाल्डो ने 2006 में जर्मनी में डेब्यू किया. उसके बाद से वो लगातार छह वर्ल्ड कप में खेल और हर एडीशन में गोल भी किए. जिसके साथ वो लगातार छह वर्ल्ड कप के एडिशन में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए. वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के नाम कुल 11 गोल हैं.
रोनाल्डो अभी सऊदी क्लब अल-नसर के लिए खेलता है. उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार 'बैलोन डी'ओर' भी पांच बार जीता है.
750 मिलियन फॉलोअर्स
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जोड़ी के कुल मिलाकर 750 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक का दर्जा हासिल किया है, जो फुटबॉल से कहीं आगे तक फैली हुई है.