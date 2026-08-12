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41 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपनी प्रेमिका से रचाई शादी, समारोह में पांचों बच्चे हुए शामिल

41 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपनी प्रेमिका से रचाई शादी ( AFP )