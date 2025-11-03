ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप जीतने पर क्रिकेट जगत में छाई खुशी की लहर, सचिन, विराट, रोहित, मिताली और झूलन तक सब ने दी बधाई

Cricketers reaction on Indian women team World Cup win: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बधाइयों का तांता लग गया है.

Cricketers reaction on Indian women team World Cup win
भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 8:58 AM IST

हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 2 नवंबर को वो कर दिखाया, जिसका सपना भारत की हर एक महिला क्रिकेटर और बेटी ने देखा होगा. बीती रात टीम इंडिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का का खिताब अपने नाम कर लिया है. इससे पूरे भारत देश में दिवाली का माहौल है. टीम इंडिया की जीत को फैंस ने त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया.

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, झूलन गोस्वामी और मिताली राज ने भारतीय महिला टीम की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. रविवार रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रोमांचक फाइनल में 299 रनों का बचाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 52 रनों से हराकर अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता है.

सचिन ने बधाई देते हुए बताया ऐतिहासिक जीत
एक्स पर एक पोस्ट में तेंदुलकर ने लिखा, '1983 ने पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने कुछ सच में खास किया है. उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने, मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन वह ट्रॉफी उठा सकती हैं. यह भारतीय महिला क्रिकेट के सफर में एक निर्णायक पल है. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है'.

विराट कोहली ने दी टीम इंडिया को बधाई
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जो खुद 2011 वनडे वर्ल्ड कप के विजेता हैं, उन्होंने एक पर लिखा, 'भारतीय टीम ने निडर क्रिकेट खेलकर हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है. आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपनी निडर क्रिकेट और पूरे विश्वास से हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है. आप सभी तारीफों के हकदार हैं और इस पल का पूरा आनंद लें. बहुत बढ़िया हरमन और टीम. जय हिंद'.

रोहित शर्मा स्टेडियम में रहे मौजूद
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहे. रोहित अपने परिवार के साथ ये मैच देखने और भारत की बेटियों का समर्थन करने के पहुंचे. भारत की जीत पर वो काफी भावुक नजर आए. उनकी आंखें नम थी. रोहित शर्मा टीम इंडिया की जीत के और वर्ल्ड कप उठाने के साक्षी बने. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को मिलकर जीत की बधाई दी.

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह जो 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप के विजेता हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया है, यह सब हमारी ब्लू जर्सी वाली महिलाओं की हिम्मत, दृढ़ संकल्प और स्किल की वजह से है. एक अटूट जज्बे वाली टीम एक साथ आई और एक ऐसा पल बनाया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी. उन्होंने इस सपने के लिए अपनी जान लगा दी और यह पक्का किया कि वे इसे आखिर तक पूरा करें. शेफाली वर्मा का शानदार प्रदर्शन, जिन्होंने बल्ले से शुरुआत की और गेंद से भी अहम वार किए. दीप्ति शर्मा ने एक पूरा ऑलराउंड प्रदर्शन किया, बल्ले से स्थिर रहीं और 5 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ दिया. स्मृति मंधाना ने एक शानदार टूर्नामेंट खत्म किया, लगातार, खूबसूरती और हिम्मत के साथ भारत की कमान संभाली. और ऋचा घोष ने ठोस दृढ़ संकल्प के साथ बल्लेबाजी की, जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब पारी को संभाला. कप्तान हरमनप्रीत कौर को विश्वास और शांति के साथ नेतृत्व करने के लिए और कोच अमोल मजूमदार को एक ऐसी टीम बनाने के लिए बधाई जो निडर, एकजुट और पूरे दिल से खेलती है. वर्ल्ड चैंपियन और यह तो बस शुरुआत है. अब आसमान भी कोई लिमिट नहीं है'.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'वर्ल्ड चैंपियन. वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को दिल से बधाई. यह सच में एक प्रेरणादायक प्रदर्शन है जिसने न सिर्फ देश को बहुत गर्व महसूस कराया है बल्कि एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए भी प्रेरित किया है. यह एक ऐसी जीत है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी'.

जय शाह ने टीम इंडिया को दी बधाई
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'बीसीसीआई महिला टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ मार्च शानदार रहा है. जबकि भारतीय टीम की हिम्मत, दृढ़ संकल्प और स्किल ने पूरे देश को प्रेरित किया है, हमें बीसीसीआई द्वारा लिए गए अहम पॉलिसी फैसलों की भूमिका को भी मानना ​​चाहिए. बढ़ा हुआ निवेश, पुरुष क्रिकेटरों के साथ सैलरी में बराबरी, कोचिंग स्टाफ में बदलाव और महिला प्रीमियर लीग की रोशनी में बड़े मैच के स्वभाव को बढ़ावा देना. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हरमनप्रीत कौर और पूरी भारतीय टीम को बधाई'.

राजीव शुक्ला ने दीं शुभकामनाएं
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजवी शुक्ला ने लिखा, 'हमारी महिलाएं चैंपियन हैं. हरमनप्रीत और पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल जीतने पर बधाई. खेल के इतिहास में यह हमारी पहली और एक ऐतिहासिक जीत है. शेफाली और दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन.

इन महिला क्रिकेटर्स ने भी टीम इंडिया को जीत पर दी बधाई

