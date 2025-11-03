वर्ल्ड कप जीतने पर क्रिकेट जगत में छाई खुशी की लहर, सचिन, विराट, रोहित, मिताली और झूलन तक सब ने दी बधाई
Cricketers reaction on Indian women team World Cup win: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बधाइयों का तांता लग गया है.
Published : November 3, 2025 at 8:58 AM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने 2 नवंबर को वो कर दिखाया, जिसका सपना भारत की हर एक महिला क्रिकेटर और बेटी ने देखा होगा. बीती रात टीम इंडिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का का खिताब अपने नाम कर लिया है. इससे पूरे भारत देश में दिवाली का माहौल है. टीम इंडिया की जीत को फैंस ने त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया.
क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, झूलन गोस्वामी और मिताली राज ने भारतीय महिला टीम की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. रविवार रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रोमांचक फाइनल में 299 रनों का बचाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 52 रनों से हराकर अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता है.
Let the celebrations go long into the night 🥳🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
Put your hands together for the ICC Women's Cricket World Cup 2025 winners - #TeamIndia 🇮🇳#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/Gnnz6S3GRf
सचिन ने बधाई देते हुए बताया ऐतिहासिक जीत
एक्स पर एक पोस्ट में तेंदुलकर ने लिखा, '1983 ने पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया. आज, हमारी महिला क्रिकेट टीम ने कुछ सच में खास किया है. उन्होंने देश भर की अनगिनत युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने, मैदान में उतरने और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि वे भी एक दिन वह ट्रॉफी उठा सकती हैं. यह भारतीय महिला क्रिकेट के सफर में एक निर्णायक पल है. बहुत बढ़िया, टीम इंडिया. आपने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है'.
1983 inspired an entire generation to dream big and chase those dreams. 🏏— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 2, 2025
Today, our Women’s Cricket Team has done something truly special. They have inspired countless young girls across the country to pick up a bat and ball, take the field and believe that they too can lift… pic.twitter.com/YiFeqpRipc
विराट कोहली ने दी टीम इंडिया को बधाई
स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जो खुद 2011 वनडे वर्ल्ड कप के विजेता हैं, उन्होंने एक पर लिखा, 'भारतीय टीम ने निडर क्रिकेट खेलकर हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है. आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, आपने अपनी निडर क्रिकेट और पूरे विश्वास से हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है. आप सभी तारीफों के हकदार हैं और इस पल का पूरा आनंद लें. बहुत बढ़िया हरमन और टीम. जय हिंद'.
Inspiration for generations to come, you’ve made every Indian proud with your fearless cricket and belief throughout. You guys deserve all the accolades and enjoy the moment to the fullest. Well done Harman and the team. Jai Hind 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/f9J34QIMuP— Virat Kohli (@imVkohli) November 2, 2025
रोहित शर्मा स्टेडियम में रहे मौजूद
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहे. रोहित अपने परिवार के साथ ये मैच देखने और भारत की बेटियों का समर्थन करने के पहुंचे. भारत की जीत पर वो काफी भावुक नजर आए. उनकी आंखें नम थी. रोहित शर्मा टीम इंडिया की जीत के और वर्ल्ड कप उठाने के साक्षी बने. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को मिलकर जीत की बधाई दी.
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह जो 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप के विजेता हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया है, यह सब हमारी ब्लू जर्सी वाली महिलाओं की हिम्मत, दृढ़ संकल्प और स्किल की वजह से है. एक अटूट जज्बे वाली टीम एक साथ आई और एक ऐसा पल बनाया जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी. उन्होंने इस सपने के लिए अपनी जान लगा दी और यह पक्का किया कि वे इसे आखिर तक पूरा करें. शेफाली वर्मा का शानदार प्रदर्शन, जिन्होंने बल्ले से शुरुआत की और गेंद से भी अहम वार किए. दीप्ति शर्मा ने एक पूरा ऑलराउंड प्रदर्शन किया, बल्ले से स्थिर रहीं और 5 बड़े विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ दिया. स्मृति मंधाना ने एक शानदार टूर्नामेंट खत्म किया, लगातार, खूबसूरती और हिम्मत के साथ भारत की कमान संभाली. और ऋचा घोष ने ठोस दृढ़ संकल्प के साथ बल्लेबाजी की, जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब पारी को संभाला. कप्तान हरमनप्रीत कौर को विश्वास और शांति के साथ नेतृत्व करने के लिए और कोच अमोल मजूमदार को एक ऐसी टीम बनाने के लिए बधाई जो निडर, एकजुट और पूरे दिल से खेलती है. वर्ल्ड चैंपियन और यह तो बस शुरुआत है. अब आसमान भी कोई लिमिट नहीं है'.
A new era of Indian cricket begins, all thanks to the grit, determination and skill of our women in blue 💙— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 2, 2025
A team built on unbreakable spirit came together to create a moment the world will never forget. They put their bodies on the line for this dream and made sure they saw it… pic.twitter.com/7nqkfPTo0W
पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'वर्ल्ड चैंपियन. वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को दिल से बधाई. यह सच में एक प्रेरणादायक प्रदर्शन है जिसने न सिर्फ देश को बहुत गर्व महसूस कराया है बल्कि एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए भी प्रेरित किया है. यह एक ऐसी जीत है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी'.
World Champions 🙏🏼 Heartiest congratulations to Team India on winning the World Cup. 🇮🇳 A truly inspirational performance that has not only brought immense pride to the nation but also inspired a generation to dream big. This is a win that will echo through generations.… pic.twitter.com/gBK8BZdBTB— VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 2, 2025
जय शाह ने टीम इंडिया को दी बधाई
आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'बीसीसीआई महिला टीम का क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ मार्च शानदार रहा है. जबकि भारतीय टीम की हिम्मत, दृढ़ संकल्प और स्किल ने पूरे देश को प्रेरित किया है, हमें बीसीसीआई द्वारा लिए गए अहम पॉलिसी फैसलों की भूमिका को भी मानना चाहिए. बढ़ा हुआ निवेश, पुरुष क्रिकेटरों के साथ सैलरी में बराबरी, कोचिंग स्टाफ में बदलाव और महिला प्रीमियर लीग की रोशनी में बड़े मैच के स्वभाव को बढ़ावा देना. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हरमनप्रीत कौर और पूरी भारतीय टीम को बधाई'.
The @BCCIWomen's march towards its first @cricketworldcup has been nothing short of spectacular. While the grit, resolve and skills of the Indian team have inspired the whole nation, we must acknowledge the role of key policy decisions taken by the @BCCI - increased investment,… pic.twitter.com/rcHm5BYZZX— Jay Shah (@JayShah) November 2, 2025
राजीव शुक्ला ने दीं शुभकामनाएं
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजवी शुक्ला ने लिखा, 'हमारी महिलाएं चैंपियन हैं. हरमनप्रीत और पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल जीतने पर बधाई. खेल के इतिहास में यह हमारी पहली और एक ऐतिहासिक जीत है. शेफाली और दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन.
Our Women are the Champions! Congratulations to @ImHarmanpreet & entire Indian Women’s Cricket Team for winning the World Cup Finals vs SA. Our first & a milestone victory in the history of the game. Great performances by @TheShafaliVerma & @Deepti_Sharma06 . @BCCI @BCCIWomen pic.twitter.com/LWuhkn2NcD— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) November 2, 2025
इन महिला क्रिकेटर्स ने भी टीम इंडिया को जीत पर दी बधाई
This was my dream, and you’ve made it come true 💙@TheShafaliVerma‘s 70 and two big wickets, @Deepti_Sharma06’s fifty and a fifer...absolute brilliance from both. The cup’s home 🇮🇳🏆#WomensWorldCup2025 #TeamIndia pic.twitter.com/RwCDe8RATl— Jhulan Goswami (@JhulanG10) November 2, 2025
Champions of the World 💙🇮🇳— Mithali Raj (@M_Raj03) November 2, 2025
I’ve seen this dream for over two decades, to watch the Indian women lift that World Cup trophy.
Tonight, that dream finally came true.
From the heartbreak of 2005 to the fight of 2017, every tear, every sacrifice, every young girl who picked up a… pic.twitter.com/MgClC7QE9J