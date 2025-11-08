ETV Bharat / sports

उत्तराखंड पहुंचीं स्नेह राणा, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत, देखें वीडियो

वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेटर स्नेह राणा का देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत.

CRICKETER SNEH RANA
एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्नेह राणा का जोरदार स्वागत (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 8, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डोईवाला: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी विश्व कप जीतने के बाद अपने-अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में आज 8 नवंबर को ऑलराउंडर स्नेह राणा उत्तराखंड के देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं. जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ. वहीं सीएम धामी ने पूर्व में ही स्नेह राणा को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है.

शनिवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं स्नेह राणा का जबरदस्त स्वागत हुआ. लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर स्नेह को अपने कंधों पर उठाकर जमकर डांस किया. इस मौके पर उनके परिवारजन, पड़ोसी और स्नेह के दोस्त भी मौजूद रहे. वहीं वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर स्नेह राणा ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी. पूरी टीम के सहयोग से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीता. साथ ही भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की प्रशंसा कर टीम का मनोबल बढ़ाने का काम किया.

उत्तराखंड पहुंचीं स्नेह राणा (VIDEO-ETV Bharat)

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर स्थानीय जनता ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्नेह राणा उत्तराखंड के साथ ही पूरे भारत की शान है. उनके द्वारा वर्ल्डकप में जो प्रदर्शन किया गया, वह सराहनीय है. वह बचपन से ही क्रिकेट प्रेमी रही. उनकी लगन और मेहनत की वजह से उन्होंने आज पूरी दुनिया में यह मुकाम हासिल किया है.

बता दें कि 5 नवंबर को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की विनर टीम ने दिल्ली में पीएम आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की थी. पीएम मोदी ने टीम को विश्व कप खिताब जीतने पर बधाई भी दी थी और खुद मिठाई भी परोसी थी. पीएम मोदी की विश्व कप विजेता के साथ बातचीत का वीडियो भी सामने आया था.

वहीं इसके बाद 7 नवंबर को महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी. महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति के साथ मैच के पल भी साझा किए थे.

महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर अब भारतीय खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो रही है. अलग-अलग राज्यों से आने वाली खिलाड़ियों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी कर रही है. उत्तराखंड सरकार ने भी विश्व कप टीम की सदस्य देहरादून निवासी स्नेह राणा को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है. ऐसे में अब स्नेह राणा के देहरादून पहुंचने पर मुमकिन है कि उनकी और सीएम धामी की मुलाकात हो.

