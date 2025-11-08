ETV Bharat / sports

उत्तराखंड पहुंचीं स्नेह राणा, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत, देखें वीडियो

डोईवाला: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी विश्व कप जीतने के बाद अपने-अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं. इसी क्रम में आज 8 नवंबर को ऑलराउंडर स्नेह राणा उत्तराखंड के देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं. जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ. वहीं सीएम धामी ने पूर्व में ही स्नेह राणा को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है.

शनिवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचीं स्नेह राणा का जबरदस्त स्वागत हुआ. लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर स्नेह को अपने कंधों पर उठाकर जमकर डांस किया. इस मौके पर उनके परिवारजन, पड़ोसी और स्नेह के दोस्त भी मौजूद रहे. वहीं वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर स्नेह राणा ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी. पूरी टीम के सहयोग से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप जीता. साथ ही भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की प्रशंसा कर टीम का मनोबल बढ़ाने का काम किया.

उत्तराखंड पहुंचीं स्नेह राणा (VIDEO-ETV Bharat)

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर स्थानीय जनता ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्नेह राणा उत्तराखंड के साथ ही पूरे भारत की शान है. उनके द्वारा वर्ल्डकप में जो प्रदर्शन किया गया, वह सराहनीय है. वह बचपन से ही क्रिकेट प्रेमी रही. उनकी लगन और मेहनत की वजह से उन्होंने आज पूरी दुनिया में यह मुकाम हासिल किया है.