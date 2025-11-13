ETV Bharat / sports

विश्व कप जीतने के बाद शेफाली वर्मा पहुंची मंदिर, मंशा माता को चढ़ाया मेडल

वर्ल्ड कप में जाने से पहले क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने मंशा माता से मन्नत मांगी थी और पूरी होने पर उन्होंने मंदिर में हाजिरी लगाई.

बहरोड़ के मंशा माता मंदिर पहुंची क्रिकेटर शेफाली
बहरोड़ के मंशा माता मंदिर पहुंची क्रिकेटर शेफाली (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 2:24 PM IST

बहरोड़: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने गुरुवार को बहरोड़ के दहमी गांव स्थित कुलदेवी मंशा माता मंदिर में परिवार के साथ पूजा-अर्चना की. महिला टी-20 विश्व कप 2025 जीतने से पहले शेफाली ने यहीं मन्नत मांगी थी कि भारत को खिताब दिलाएंगी. जीत के बाद वे मेडल चढ़ाने और 56 भोग लगाने मंदिर पहुंचीं. इस दौरान स्थानीय लोग शेफाली के साथ सेल्फी लेने को लिए उमड़ पड़े.

विश्व कप से पहले मन्नत, जीत के बाद धन्यवाद: शेफाली ने बताया कि विश्व कप में खेलने जाने से पहले उन्होंने मंशा माता के दरबार में धोक लगाकर आशीर्वाद लिया था और मन्नत मांगी थी कि टीम इस बार विश्व कप जीते. इस बार महिला विश्व कप में भारत ने इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया है. इसीलिए जीत के बाद वो परिवार सहित मंदिर पहुंचीं और माता को 56 भोग लगाया. शेफाली ने अपना मेडल माता के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया. परिवार ने चांदी का छत्र, सोने का हार, चांदी की पायजेब, सोने की नोज पिन, चुटकी, नए नोटों की माला, लाल साड़ी, श्रीफल और मुकुट भेंट किए. उनकी मां परवीन बाला, पिता संजीव वर्मा, भाई और पूरा परिवार मौजूद रहा.

क्रिकेटर शेफाली वर्मा (ETV Bharat Behror)

इसे भी पढ़ें- भारत की बेटियां 52 साल बाद बनीं चैंपियन, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा को मिला बड़ा अवार्ड

सेमीफाइनल में आउट होने पर बोलीं: मीडिया से बातचीत में शेफाली ने विश्व कप टीम में चयन न होने की पुरानी बात याद की. उन्होंने कहा, "सेमीफाइनल में जब मैं बाहर हो गई थी, तो वो दो रातें मेरे लिए खतरनाक बीतीं. मन में बहुत सवाल आ रहे थे, लेकिन फाइनल की बात करें तो मुझे संदेश मिल गया था कि आप फाइनल खेल रही हो. मैं सोच रही थी कि अच्छा करना है और खुद से एक मैच जिताना है." फाइनल में बैटिंग पर शेफाली बोलीं, "बैटिंग को सामने लेकर चलती हूं. पर्सनल स्कोर कभी भी बन सकते हैं. माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं. हमने अच्छा प्रदर्शन किया और विश्व कप जीता."

पीएम मोदी से मुलाकात: शेफाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि "मोदी जी ने हमें दो घंटे दिए और कहा कि आगे भी अच्छी मेहनत करो. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा. फाइनल जीतने पर पूरे हिंदुस्तान में खुशियां हैं." उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा, "हमारी सरकार सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छा करती है, हर सुविधा देती है. मैं खुश हूं कि हरियाणा से हूं. गेम में रुकना नहीं, आगे जाना है."

बहरोड़ के मंशा माता मंदिर पहुंची क्रिकेटर शेफाली
शेफाली वर्मा परिवार समेत मंदिर पहंची (ETV Bharat Behror)

इसे भी पढ़ें- तूफानी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने फूंका बिगुल, सेमीफाइनल से पहले कंगारुओं को दी चेतावनी, देखें वीडियो

पूरी टीम और भारत मेरे लिए प्रथम: फाइनल और सेमीफाइनल में कौन मजबूत थी? इस सवाल पर शेफाली ने कहा, "दोनों ही मजबूत क्योंकि दोनों मैच खेलकर आई थीं. ऑस्ट्रेलिया को हराने से कॉन्फिडेंस आया कि हम उन्हें हरा सकते हैं, वो हमेशा हमें हराती थीं. साउथ अफ्रीका को भी कम नहीं आंका." अपनी आक्रामक बैटिंग पर भी शेफाली ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "बैटिंग में संयम खोना फियरलेस की कहानी है. रिस्क भी, रिवॉर्ड भी, तभी मैं अलग दिखती हूं. टीम को जो चाहिए, उसी बारे में सोचती हूं. परिवार ने सिखाया कि अलग दिखना है तो अलग करना है. पूरी टीम और भारत मेरे लिए प्रथम है."

माता का आशीर्वाद और कठिन साल: शेफाली ने महिला विश्व कप टीम में चयन का श्रेय मंशा माता को दिया. उन्होने कहा कि, "माता रानी के आशीर्वाद से चयन हुआ. पिछला एक साल कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन सब साइड रखकर खुद पर फोकस किया और माता के आशीर्वाद से सब संभव हुआ" मंदिर में शेफाली के आने की खबर से स्थानीय ग्रामीण मंदिर में उमड़ पड़े. शेफाली की इस उपलब्धि से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है.

इसे भी पढ़ें- भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले शेफाली वर्मा की स्क्वाड में एंट्री, प्रतिका रावल को किया रिप्लेस

SHEFALI VERMA IN BEHROR
मंशा माता मंदिर
सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा
WOMEN CRICKET WORLD CUP 2025
CRICKETER SHEFALI VERMA

