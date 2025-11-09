ETV Bharat / sports

शेफाली वर्मा का गुरुग्राम-रोहतक में ग्रैंड वेलकम, बोलीं-"सचिन से प्रेरणा मिली, कामयाबी के लिए मेहनत करो"

विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेटर शेफाली वर्मा का गुरुग्राम और रोहतक में ग्रैंड वेलकम किया गया.

Cricketer Shafali Verma receives a grand welcome in Gurugram and Rohtak after winning the World Cup
शेफाली वर्मा का गुरुग्राम-रोहतक में ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 2:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक : विश्व कप जीतने के बाद क्रिकेटर शेफाली वर्मा का गुरुग्राम और रोहतक में ग्रैंड वेलकम किया गया. प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने शेफाली वर्मा को सम्मानित भी किया.

शेफाली वर्मा का ग्रैंड वेलकम : विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य शेफाली वर्मा का रविवार को रोहतक में जोरदार स्वागत किया गया. विश्व कप जीतने के बाद वो पहली बार यहां पहुंची थी. रोहद टोल प्लाजा पर शेफाली का स्वागत करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. इसके बाद जुलूस की शक्ल में शेफाली वर्मा के काफिले को रोहतक शहर लाया गया. सर्किट हाउस में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने शेफाली वर्मा को सम्मानित भी किया. इस दौरान शेफाली वर्मा के परिजन भी मौजूद रहे.

शेफाली वर्मा का रोहतक में ग्रैंड वेलकम (Etv Bharat)

"सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा मिली": विश्व कप के फाइनल मुकाबले में शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया था. फाइनल की विजय पारी खेलते हुए शेफाली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 87 रन बनाए थे और गेंदबाजी में दो विकेट भी लिए थे. शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराते हुए ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था. शेफाली वर्मा ने अपने स्वागत के लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन को धन्यवाद दिया. जहां उन्होंने अपने फाइनल मैच से जुड़े अनुभव बताए, वहीं उन्होंने युवा क्रिकेटरों को संदेश भी दिया. एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से ही उन्हें क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मिली.

Cricketer Shafali Verma receives a grand welcome in Gurugram and Rohtak after winning the World Cup
कार में शेफाली वर्मा (Etv Bharat)

सीएम भी करेंगे सम्मानित : हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य शेफाली वर्मा के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि "शेफाली की बदौलत हरियाणा में दिवाली के बाद एक और दिवाली मनाने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 नवंबर को चंडीगढ़ में शेफाली वर्मा और उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे. उन्होंने हरियाणा सरकार की खेल नीति की सराहना की और कहा कि खेल नीति की बदौलत ही हरियाणा के खिलाड़ी विश्व भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं

Cricketer Shafali Verma receives a grand welcome in Gurugram and Rohtak after winning the World Cup
शेफाली वर्मा का स्वागत (Etv Bharat)

कामयाबी के लिए मेहनत करो : वहीं रोहतक से पहले गुरुग्राम पहुंचने पर भी शेफाली का भव्य स्वागत किया गया. गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा और मेयर राजरानी मल्होत्रा ने शेफाली वर्मा का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया. साथ ही उन्होंने शेफाली को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया. कार्यक्रम के दौरान शेफाली ने कहा कि “वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी जान लगा दी थी, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा. बिना मेहनत कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता. लोगों का समर्थन और प्यार ही खिलाड़ियों का असली उत्साह बढ़ाता है. भविष्य में भी भारत को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी. युवाओं को संदेश देते हुए शेफाली ने कहा कि “मेहनत और संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी.

शेफाली वर्मा का गुरुग्राम में स्वागत (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - शेफाली वर्मा शतक बनाने से चूकी, फाइनल में 87 रन बनाकर रचा नया इतिहास, रोहतक में परिवार ने जताई खुशी

ये भी पढ़ें - शेफाली वर्मा के परिजनों ने ईटीवी भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले - "बेटी का हौसला बढ़ाया

ये भी पढ़ें - भारत की बेटियां 52 साल बाद बनीं चैंपियन, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा को मिला बड़ा अवार्ड

TAGGED:

SHAFALI VERMA
शेफाली वर्मा
रोहतक में शेफाली वर्मा
गुरुग्राम में शेफाली वर्मा
SHAFALI VERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.