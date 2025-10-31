पिता को फोन कर बोली शेफाली वर्मा- 'मैं मिस कर गई, फाइनल में दूंगी 100 प्रतिशत', संजीव वर्मा बोले- 'वर्ल्ड कप जीतना जरूरी'
Shafali Verma Father Reacion Rohtak: सेमीफाइनल में भारत की जीत और शेफाली वर्मा के प्रदर्शन पर उनके पिता संजीव वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : October 31, 2025 at 4:44 PM IST
रोहतक: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 5 विकेट से धूल चटाकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. दो नवंबर 2025 को फाइनल में अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी भिड़ंत डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई स्टेडियम में होगी. सेमीफाइनल मैच से पहले सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल हो गई थी. उनकी जगह हरियाणा के रोहतक की रहने वाली बल्लेबाज शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया था. प्रतिका रावल की जगह सेमीफाइनल मैच में शेफाली वर्मा ही स्मृति मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरी थी. इस वर्ल्ड कप का ये उनका पहला मैच था. जिसमें वो महज दस रन बनाकर आउट हो गई.
मैच के बाद शेफाली ने पिता से क्या कहा? सेमीफाइनल में भारत की जीत और शेफाली वर्मा के प्रदर्शन पर उनके पिता संजीव वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है. शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने कहा "मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा. टीम इंडिया ने (सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) बहुत अच्छा चेज किया है. कैप्टन हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स ने अच्छा खेल दिखाया. बेटी शेफाली भारतीय टीम का हिस्सा है. बेटी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी. उसने वादा भी किया था. अब वो कह रही थी अगले मैच यानी फाइल में अपना 100 प्रतिशत दूंगी."
'शेफाली ने फाइनल मैच में किया अच्छे प्रदर्शन का वादा': मैच जीतने के बाद शेफाली ने पिता से बात की. उन्होंने बताया कि "मैंने बेटी और टीम इंडिया को बधाई दी. शेफाली ने कहा कि पापा आज मैं मिस कर गई, लेकिन अगले मैच में अपना 100 प्रतिशत दूंगी." 339 रन के लक्ष्य पर उन्होंने कहा "ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है और सात बार की चैंपियन हैं. ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर ज्यादा काबिलियत है, लेकिन इस बार हमारी लड़कियों ने भी धैर्य रख कर शानदार खेल दिया और उनका काम तमाम कर दिया."
टीम इंडिया की जीत की कामना: शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने फाइनल मैच पर कहा कि "पूरी उम्मीद है कि इंडिया की टीम जीतेगी. जिस तरह से इस मैच में लड़ाई लड़ी है. यही माइंडसेट लेकर खेल के मैदान में उतरना है. वर्ल्ड कप जीतना बहुत जरूरी है. शेफाली और पूरी टीम को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है. उम्मीद है कि शेफाली भी अपना 100 प्रतिशत देगी और अच्छा करेगी."
साउथ अफ्रीका के साथ होगा फाइनल मैच: बता दें कि सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए भारत को 339 रनों का लक्ष्य दिया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पारी की शुरुआत की. शेफाली दूसरे ही ओवर में 2 चौकों के साथ 10 बनाकर किम गार्थ का शिकार बनीं. भारत ने जीत के लिए मिले 339 रनों के लक्ष्य का पीछा 48.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 341 रन बनाकर कर लिया और मैच को जीत लिया. भारत की जीत की स्टार जेमिमा रोड्रिग्स रहीं, जिन्होंने नाबाद 127 रनों की पारी खेली.
सेमीफाइल मैच से पहले शेफाली ने क्या कहा? शेफाली वर्मा ने कहा कि, 'आप अगर सेमीफाइनल में आते हो तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है. घर पर खेलना और वो भी वर्ल्ड कप खेलना एक अलग ही प्रेरणा देता है. इतने सारे दर्शक होते हैं और आपका उत्साह बढ़ाते हैं तो अच्छा लगाता है. पूरा स्टेडियम पैक होता है तो अपने आप पैर उठने लग जाते हैं एक खिलाड़ी के. ऐसे में मोटिवेशन तो काफी अच्छी रहेगी. मैं अपने आप को जिताना सिंपल रखूंगी उतनी अच्छी तैयारी होगी'.
शेफाली ने आगे कहा, 'अभी भगवान ने मुझे यहां भेजा है तो मैं यही कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दूं. अगर मैं खेलूंगी तो अपना इंटेंट बेस्ट रखूं. जो टीम को जरूरत है वहीं करूं. मैं छोटी-छोटी बातों को अपने आप को बोलती रहूं कि शांत रहो और अपने आप में विश्वास रखों. ये चीज मुझे काफी हेल्प करेगी और मैं प्रैक्टिस भी जारी रखूंगी. उम्मीद है मेरे लिए सब बेहतर हो'.
शेफाली वर्मा का वनडे रिकॉर्ड: हरियाणा के रोहतक की रहने वाली 21 वर्षीय दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा के आंकड़े वनडे क्रिकेट में भले ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर वो सेमीफाइनल में बल्ले से रन बनाती हैं, तो वो टीम इंडिया के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. शेफाली ने भारत 29 मैचों की 29 पारी में 23.00 की औसत 83.2 की स्ट्राइक रेट के साथ 644 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं. उनके बल्ले से 82 चौके और 7 छक्के निकले हैं. शेफाली वर्मा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं.
